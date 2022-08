Candidato perdedor rechaza resultado de elecciones en Kenia

Raila Odinga

(Bloomberg) -- El ex primer ministro de Kenia Raila Odinga, que perdió las elecciones presidenciales del 9 de agosto por un pequeño margen, rechazó el resultado de la votación y prometió tomar medidas constitucionales para impugnarlo.

Odinga, de 77 años, que postula por quinta vez a la presidencia y obtuvo el 48,9% de los votos frente a un 50,5% para el vicepresidente William Ruto, dijo que el jefe de la comisión electoral no siguió el debido proceso, por lo que los resultados se declararon “nulos y sin efecto”.

El comunicado de Odinga ocurre un día después de que cuatro de los siete comisionados electorales de la nación dijeran que no aceptaban el resultado, porque el proceso fue manejado de manera “opaca”. El martes, el Grupo de Observadores Electorales, que comprende 5.000 monitores locales de organizaciones religiosas y de derechos civiles, dijo que el conteo oficial de la Comisión Independiente y de Límites Electorales (IEBC, pos sus sglas en inglés) era consistente con su conteo paralelo, y la Constitución le daba al presidente del organismo, Wafula Chebukati, el derecho a declarar los resultados.

Ruto, de 55 años, dijo que el IEBC se había “empeñado al máximo para acomodar a todos”, los resultados electorales hablaban por sí mismos y su validez estaba siendo cuestionada por aquellos que no querían aceptar que habían perdido. “El pueblo de Kenia ha hablado y debemos respetar lo que ha dicho”, dijo a periodistas en Nairobi después de ser declarado presidente electo.

Nota Original:

Kenya’s Losing Presidential Contestant Rejects Election Result

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.