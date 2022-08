Apple despide a reclutadores ante plan reducción de contratación

(Bloomberg) -- Apple Inc. despidió a muchos de sus profesionales tercerizados la semana pasada, como parte de un impulso para controlar la contratación y el gasto del gigante tecnológico, según personas con conocimiento del asunto.

Alrededor de 100 trabajadores subcontratados fueron despedidos; una medida inusual para la empresa más valiosa del mundo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la situación es privada. Los reclutadores tenían la responsabilidad de contratar nuevos empleados para Apple, y los recortes resaltan que se está produciendo una desaceleración en la empresa.

A los trabajadores despedidos se les dijo que los recortes se debían a cambios en las necesidades comerciales actuales de Apple. Bloomberg reportó por primera vez el mes pasado que la empresa estaba desacelerando la contratación después de años de hacer crecer su personal, uniéndose a muchas empresas de tecnología que están haciendo lo mismo. El director ejecutivo, Tim Cook, confirmó durante la teleconferencia de resultados de Apple que la compañía sería más “prudente” en sus gastos, aunque sigue invirtiendo en algunas áreas.

“Creemos en invertir durante la recesión”, dijo Cook a los analistas. “Entonces continuaremos contratando personas e invirtiendo en áreas, pero estamos siendo más prudentes debido a las realidades del entorno”.

Apple sigue reteniendo a reclutadores que son empleados de tiempo completo, y no todos sus contratistas fueron despedidos como parte de la medida. Un portavoz de Apple declinó comentar sobre la decisión.

La medida de despedir trabajadores es inusual para el gigante tecnológico, que emplea a más de 150.000 personas. Pero está lejos de ser el único. En los últimos meses, Meta Platforms Inc., Tesla Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Oracle Corp. han eliminado puestos de trabajo debido a una desaceleración del gasto en tecnología.

A los contratistas despedidos se les dijo que recibirían pago y beneficios médicos durante dos semanas. Cuando fueron despedidos, se deshabilitaron las credenciales de los empleados y se les dijo que tendrían que enviar por correo electrónico una lista de sus pertenencias si querían que se les devolvieran. Reclutadores fueron despedidos en muchas regiones, incluso en las oficinas de Apple en Texas y Singapur.

Apple despidió previamente a un gran grupo de trabajadores subcontratados en 2019 en Cork, Irlanda. En ese momento, la empresa dependía de varios cientos de contratistas para escuchar grabaciones de conversaciones de Siri para ayudar a mejorar el producto. Apple dejó ir a los trabajadores como parte de la reducción del programa en respuesta a preocupaciones de privacidad. La compañía también despidió a algunos contratistas mientras trabajaban en el campus de Apple Park en 2015.

Como muchas otras empresas, Apple emplea trabajadores por contrato para tareas como soporte técnico y servicio al cliente. También utiliza contratistas para localizar productos y mejorar su servicio Maps. Los trabajadores por contrato generalmente reciben menos beneficios que los trabajadores de tiempo completo y tienen menos protecciones.

