Acciones borran caída de tecnológicas por compradores en baja

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron al alza luego de un repentino retroceso en las acciones tecnológicas. Los inversionistas evaluaban la más reciente ronda de resultados optimistas en un contexto de crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento y el aumento de los costos de endeudamiento.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,2% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,2%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,7%

El índice MSCI World registró poca variación

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot anotó poco cambio

El euro varió poco en US$1,0170

La libra esterlina subió 0,3% a US$1,2095

El yen japonés cedió 0,6% a 134,18 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 2,81%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó siete puntos básicos al 0,97%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 11 puntos básicos al 2,13%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 3,2% a US$86,56 el barril

Los futuros del oro cedieron 0,4% a US$1.790,80 la onza

