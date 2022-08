Quique: "La puntualidad de cara al gol ha marcado la diferencia"

Getafe (Madrid), 15 ago. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este lunes, después de perder 0-3 ante el Atlético de Madrid, que "la puntualidad de cara al gol" marcó la diferencia a lo largo de un encuentro que se decantó del lado rojiblanco con un doblete de Morata y un tanto de Griezmann.

"Queremos ganar todos los partidos. Los preparamos para ser valientes, ir para arriba, tener ocasiones y tener llegadas. Ha sido un partido de momentos Hay situaciones en los que hemos tenido el gol no lo hemos hecho y ellos sí. La puntualidad de cara al gol ha sido básica para marcar la diferencia", dijo.

Cuestionado por las ocasiones que fallaron sus jugadores, Quique indicó que no se frustraron con sus errores porque, explicó, un delantero se frustra cuando no tiene ocasiones.

"Hoy han tenido oportunidades y eso no lo contamos como errores. Tirar el balón por arriba es una situación que se da. Sienten que han tenido ocasiones y que han estado en el partido. A partir del segundo gol ha sido duro. Físicamente no tenemos la gasolina que tenemos. Hemos hecho cosas muy buenas", señaló.

Además, habló sobre la posibilidad de que el Getafe se refuerce con más jugadores hasta final de temporada y reconoció que su club está "trabajando duro" para conseguir nuevas caras con las que completar su plantilla.

"El plan a día de hoy es lo que habéis visto. A partir de ahí, trabajar un mes fuerte. No sé si completaremos los seis dorsales que nos quedan. Hoy no es un partido en el que nos vamos a volcar en este partido. Llegarán. Hay que jugar los tres partidos que tenemos hay que afrontarlos con lo que teneos. Estamos contentos con situaciones que hemos generado. Les hemos hecho ocasiones con facilidad. Seguiremos adelante"

También apoyó las palabras de Diego Simeone, que resaltó que el partido se decantó por el acierto de los delanteros de su equipo a la vez que reconoció que el Getafe también tuvo ocasiones claras.

"Que lo diga el entrenador rival nos ayuda. Ha visto mucho fútbol. El partido se ha decidido por momentos, donde ellos sí y nosotros no. El segundo gol hemos entregado el balón en tres cuartos de campo y mucha ventaja. No ha sido puntualmente que rematen mejor, es que les hemos favorecido en dos situaciones que no podemos permitirlo".

Respecto a Portu, suplente y después con minutos en la segunda parte, dijo que tiene muchas ganas de aportar y de jugar y resaltó que es un hombre con mucha verticalidad que juega muy bien cuando se asocia.

"Pido que se tenga un poco de paciencia. Se trata de hacer un grupo o un equipo y colaboren todos. Somos una familia y pretendemos hacer un grupo de 18, de 20, de los que tengamos. Vamos a apoyarles a todos. No hay favoritismos. Eso para los grandes", culminó. EFE

jjl/arh