Morata: "Tengo muchas ganas de jugar aquí"

Getafe (Madrid), 15 ago. Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, remarcó este lunes, tras la victoria en Getafe con dos goles suyos (0-3), que tiene "muchas ganas de jugar" en el conjunto rojiblanco, cuando fue preguntado acerca de su futuro, con el Juventus interesado aún en él, y destacó que el equipo madrileño "es uno de los mejores clubes del mundo".

"Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo. Por esfuerzo y compromiso no será", expresó en la rueda de prensa tras el partido.

"Al final eso es vuestro trabajo lo que sale en la prensa (sobre los posibles movimientos de mercado). Siempre he llegado aquí con ganas de trabajar, trabajar y trabajar. Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. Hay un gran grupo humano de jugadores y personas. Quiero seguir trabajando", añadió.

Joao Félix lo asistió en los dos goles. "Es un jugador con un talento especial. Tiene ese último pase. También Correa, Lemar, Marcos Llorente, Koke... Tengo que seguir trabajando bien, porque la gente que está por detrás en el centro del campo y por las bandas ponen muy buenos balones", explicó el atacante, que también destacó el nivel ofensivo del equipo.

"Es una suerte para el 'míster' (Diego Simeone) tener todos esos jugadores en ataque, trabajando con una competitividad entre nosotros. Para llegar al final a tope, con muchas opciones, hay que tener una plantilla muy grande y esa puede ser nuestra fuerza este año", añadió Morata. EFE

