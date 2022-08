Idris Elba: "Solo quiero hacer personajes con los que es fácil identificarse"

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 ago. Idris Elba, uno de los actores más queridos por el público británico y el favorito en las quinielas para liderar la nueva etapa de la franquicia James Bond, está decidido a llevar a la gran pantalla "personajes fácilmente identificables" como el protagonista de "Beast", que se estrena este viernes.

"Solo quiero hacer personajes con los que sea fácil identificarse, incluso si tienen poderes sobrenaturales o no son agradables", explica el actor a Efe durante una llamada telefónica desde Londres.

Dirigida por el islandés Baltasar Kormákur ("Everest"), "Beast" recrea la lucha por la supervivencia de una familia que, durante una ruta por la sabana africana, es atacada por un león que ve a todos los humanos como una amenaza letal por culpa de la caza furtiva.

"Tiene algo de nostalgia, es de la vieja escuela por su simplicidad. Un 'thriller' diseñado para ponerte al borde del asiento, que es un término también anticuado, pero es lo que hacemos en esta película", detalla.

Hora y media de acción rápida, directa al grano, a golpe de efectos especiales y escenas físicas, pero con un elemento "emocional".

El actor, a quien muchos reconocerán como Heimdall en la factoría Marvel y Bloodsport en las cintas de DC Cómics, da vida a un padre que, tras la muerte reciente de su esposa, viaja a Sudáfrica, el país donde la conoció, con sus dos hijas (Iyana Halley y Leah Jeffries).

Allí, una excursión dirigida por un viejo amigo de la familia (Sharlto Copley) se convierte en una pesadilla cuando descubren que un pueblo ha quedado completamente arrasado por una amenaza desconocida.

Más adelante, padre e hijas se encontrarán con un imponente león que, tras ver cómo los cazadores furtivos aniquilan su hábitat, tiene sed de venganza contra todos los seres humanos que encuentra.

"La lucha realmente no es entre un león y un hombre. Se trata del duelo, del miedo y de la familia. ¿Qué harías por tu familia? ¿Cómo luchas por ella? En esta película, la lucha no es solo física, sino mental", explica el actor.

Elba está convencido de que más allá del impacto de las escenas, el público podrá identificarse en el trasfondo de la trama: "Un padre que mantiene una relación complicada con sus hijos".

"Especialmente si te está atacando el rey de la selva", bromea.

FAVORITO PARA TOMAR EL RELEVO DE DANIEL CRAIG COMO EL AGENTE 007

Las aptitudes de Elba para soportar el peso de la acción y su elegancia innata (en 2018 la revista People lo nombró el hombre más sexy del planeta) han llevado a que este actor londinense, de 49 años, salga en todas las conversaciones por ver quién tomará el relevo de Daniel Craig como el nuevo Agente 007.

Pero el actor evita pronunciarse sobre el tema.

"He tenido una larga carrera, he interpretado muchos papeles diferentes y mi firma, por la que la gente me reconoce, es que el público se puede identificar con mis personajes y sus decisiones", zanja el británico.

Desde hace semanas, su nombre aparece el primero en las casas de apuestas donde se puede jugar a predecir el nuevo rostro de la legendaria franquicia de espionaje.

Solo Henry Cavill y Tom Hardy le hacen sombra, pero a su favor juega la circunstancia de que Elba sería el primer James Bond negro en un momento en el que Hollywood está dedicado a ampliar la diversidad entre sus franquicias y personajes más celebrados.

Además, la productora del universo James Bond, Barbara Broccoli, ya ha avanzado que están "reinventado" lo que supone ser el Agente 007. Pero Elba, de momento, guarda silencio.EFE

