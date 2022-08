Míchel: "Nos ha faltado determinación"

Valencia, 14 ago. Miguel Ángel Sánchez "Míchel", entrenador del Girona, afirmó tras la derrota de su equipo en Mestalla (1-0) que les faltó determinación y velocidad en la circulación, por lo que el juego del equipo no le gustó en la vuelta a Primera División.

"Al margen de los fichajes, ya que necesitamos más jugadores, la realidad es que no hicimos un buen partido y que el equipo no me ha gustado y creo que a nuestros aficionados tampoco les ha gustado nuestro juego", señaló Míchel, quien consideró justa la victoria del Valencia.

"No hemos sido capaces de centrar con peligro ni tan siquiera en balones fáciles. Aunque la organización defensiva ha sido buena, debemos conseguir que nuestro juego ofensivo dé más de sí", añadió Míchel, quien señaló que mantiene la ilusión de hacer un gran año en Primera División.

"El de hoy ha sido un baño de realidad ante un club grande y exigente, pero no nos ha salido el partido que queríamos, pero en la primera parte no nos han creado dificultades porque no nos desbordaban", agregó. EFE

ag/arh