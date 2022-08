Javier Aguirre: "Queremos sumar en Bilbao para no sufrir después"

Palma (España), 14 ago. El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha afirmado este domingo que su equipo "quiere sumar en Bilbao para no sufrir después", en alusión al final de infarto de la pasada temporada, en la que el club balear se salvó del descenso con la victoria (0-2) ante el Atlético Osasuna en la última jornada.

"Vamos a intentar, desde el minuto uno, sumar puntos para no sufrir lo que sufrimos el año pasado. No queremos estar esperando hasta el último minuto. El objetivo es que el equipo dure muchos años en Primera, y no hay nada escrito. Aquí no hay favoritos, basta con ver al Rayo que empata en Barcelona. Es una liga muy igualada y nosotros no somos menos que nadie", afirmó Aguirre.

El técnico mallorquinista avisó, no obstante, que el Athletic será un rival "complicado".

"He leído que el rival de mañana (lunes) tiene algunas dudas (en la alineación). A Ernesto (Valverde) le he enfrentado varias veces y será un partido complicado, muy duro de principio a fin. En su campo se dejan la piel y la gente les lleva en volandas. Si no estamos a su altura vamos a sufrir", recalcó.

El "Vasco" insistió en que quiere a un equipo "que se atreva" en San Mamés y que "quiera la pelota".

"Soy optimista. Tenemos armonía en el vestuario, la moral es buena y tengo gente de calidad, aunque alguno tiene que crecer. Yo espero esta temporada un Mallorca que le de alegría a su afición", precisó.

Aguirre confirmó que a Jordi Mboula y a Álex Alegría les dijo "en sus caras" que no contaba con ellos; también, calificó de "dos nuevos fichajes" al argentino Brian Cufré y al marfileño Lago Junior, a los que ha recuperado después de que ambos jugarán la pasada temporada en calidad de cedidos en el Málaga y Huesca, respectivamente. EFE

