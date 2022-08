Puerto Rico suma 50 casos de viruela del mono y urge vacunación a LGBTTIQ

San Juan, 13 ago. El Departamento de Salud de Puerto Rico anunció este sábado que los casos confirmados de viruela del mono en la isla ascienden a 50 y que se une a organizaciones de la comunidad LGBTTIQ para vacunar a los contactos de los contagiados.

La agencia estará vacunando mañana, domingo 14 de agosto, en sus instalaciones, a raíz de un esfuerzo conjunto de las organizaciones Coaí, Inc., Puerto Rico para Todes y True Self Foundation.

"Nuevamente, tal cual sucedió con la covid-19, comenzamos a aunar esfuerzos con todos los sectores para llevar salud a todos los grupos poblaciones", dijo en un comunicado el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Esta cita de vacunación va dirigida a personas consideradas contactos e identificadas a través del Sistema de Vigilancia y Rastreo de la Oficina de Epidemiología de la isla.

"Exhortamos a estas personas que se den cita, protejan su vida para así evitar cadenas de transmisión y contagios", subrayó Mellado López.

A día de hoy, se han administrado 247 vacunas JYNNEOS en la isla, que en total ha recibido 2.807 dosis.

También el activista Pedro Julio Serrano, presidente de Puerto Rico para Todes, exhortó a "las personas de las comunidades LGBTTIQ a que cumplan con los requisitos de esta primera fase de vacunación masiva".

"Es imperativo que las personas LGBTTIQ, de la misma forma que nos vacunamos contra el covid, prioricemos este proceso de vacunación de la viruela símica", aseveró.

Por su parte, José Joaquín Mulinelli, director ejecutivo de Coaí, Inc., recordó que aunque no se trata de una infección de transmisión sexual, la viruela del mono ha afectado en particular a personas de las comunidades LGBTTIQ.

"Invitamos a las personas que cumplen con los criterios a vacunarse de inmediato ante la emergencia que nos encontramos. Tenemos que protegernos para detener la propagación de este virus lo antes posible", urgió.

En la misma línea, Michael Pagán Castañer, director ejecutivo de True Self Foundation, insistió en que "particularmente hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, se están afectando de manera desproporcionada".

"Ante esta emergencia de salud pública, es momento de solidaridad y de acción. No de estigma", agregó. EFE

