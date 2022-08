La sanción por dopaje a Tatis roba los focos al regreso de Soto a Washington

Chicago (EE.UU.), 12 ago. La sanción de 80 partidos al dominicano Fernando Tatis Jr por dar positivo en un control antidopaje robó los focos este viernes al regreso ganador del también dominicano Juan Soto a Washington como jugador de los Padres de San Diego.

Soto logró una carrera y dos hits en seis turnos al bate y contribuyó en la victoria por 10-5 de los Padres contra los Nacionales.

Sin embargo, la jornada fue sacudida por la suspensión por 80 partidos a Fernando Tatis Jr por dar positivo por la sustancia prohibida Clostebol en un control antidopaje.

La sanción, confirmada por la oficina del comisionado de la MLB, tiene efecto inmediato e impedirá a Tatis regresar antes de 2023.

El jugador dominicano aseguró poco después de conocerse la sanción que tomó un medicamento sin saber que este contenía Clostebol.

"No tengo excusas por mi error, nunca haría algo para engañar o faltar al respeto al juego que amo. Me he sometido a muchísimas pruebas durante mi carrera deportiva, incluido el 29 de marzo de 2022, y todas ellas dieron negativo", dijo.

"Estoy devastado. No hay otro sitio en el mundo en el que quiera estar más que en el campo junto a mis compañeros", agregó.

NACIONALES 5 - PADRES 10

Poco después de que trascendiera la noticia de la sanción a Tatis, una de las grandes estrellas de los Padres, los de San Diego saltaron al campo en Washington y triunfaron por 10-5 en el regreso a casa de Juan Soto.

Fue junto a Josh Bell la estelar incorporación de los Padres, que sellaron la operación con el envío a los Nacionales de Washington al inicialista Luke Voit, al torpedero CJ Abrams, a los jardineros Robert Hassell III y James Wood, así como a los lanzadores MacKenzie Gore y Jarlin Susana.

El dominicano logró dos hits, en un partido en el que brilló su compatriota Manny Machado, con dos dobles, dos remolcadas y dos carreras.

Los Nacionales pagaron una negativa quinta entrada, en la que encajaron cinco carreras por parte de los visitantes.

MEDIAS ROJAS 3 - YANQUIS 2

Aaron Judge conectó el jonrón número 46 de su extraordinaria temporada y se convirtió en el más rápido jugador en alcanzar las cien carreras impulsadas, con 109 partidos, desde que el venezolano Miguel Cabrera superara esta barrera en 103 partidos en 2003, según estadísticas de la MLB.

El cuadrangular del 'Juez' le dio a los Yanquis una momentánea ventaja de dos carreras en la tercera entrada, pero los Medias Rojas empataron el duelo en la octava impulsados por un imparable impulsador de JD Martínez.

En la entrada extra, Tommy Pham desató la euforia de Fenway Park al impulsar con un sencillo la carrera decisiva de Christian Arroyo.

METROS 1 - FILIS 2

El venezolano Ranger Suárez brilló en el montículo, al conceder tres hits y ponchar a cuatro en siete entradas y los Filis se impusieron por 2-1 en la entrada extra contra los Metros en Citi Field.

Frustró la excelente actuación de Max Scherzer en los Metros, quien también concedió un solo hit y ponchó a seis en siete entradas en el montículo.

La victoria de los Filis cortó una racha de seis victorias consecutivas de los Metros.

GUARDIANES 8 - AZULEJOS 0

Cal Quantrill apenas concedió un hit y ponchó a siete rivales en siete entradas en el montículo e impulsó la victoria por paliza de los Guardianes contra los Azulejos.

El dominicano José Ramírez también brilló con el jonrón número 22 de su temporada, al que unió cuatro carreras impulsadas en el gran día de su equipo.

En los Azulejos, la derrota cayó en el puertorriqueño José Berríos (8-5).

- Otros resultados:

Marlins-Bravos 3-4

Medias Blancas-Tigres 2-0

Rangers-Marineros 2-6

Rayos-Orioles 3-10.

Astros-Atléticos 7-5

Reales-Dodgers 3-8

Rockies-Diamondbacks 5-3

