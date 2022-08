Gattuso: "Tenemos que hablar menos y ayudar a los árbitros"

València, 13 ago. El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, opinó que deben ayudar a los árbitros y no hablar tanto de lo que pasa en el campo pese a no entender cómo un jugador tan respetuoso como José Luis Gayà puede haber sido sancionado con cuatro partidos por pronunciarse sobre una decisión arbitral.

“Cuando entreno al equipo tengo que hacer de árbitro y es un trabajo difícil. Creo en la buena fe del árbitro y en este momento pienso que también tenemos que ayudar un poquito, no hablar tanto de lo que pasa en el campo. No es fácil, sobre todo para mí, porque cuando estoy en el campo tengo el fuego en el cuerpo”, dijo.

En el inicio de la rueda de prensa previa al Valencia-Girona, Gattuso resaltó también la figura del capitán Gayà, del que dijo que “es un chico espectacular,".

"Llevo un mes trabajando con él y me sorprende su rol de capitán, yo he sido capitán y no llegaba a su nivel. Es una persona educada, respetuosa… Me sorprende que tenga estos cuatro partidos y me disgusta, además de la sanción, que se haya comunicado tan tarde la decisión. Lo conocéis como jugador, es un gran futbolista, pero como persona es imposible que alguien como él tenga esa sanción de cuatro partidos”. EFE

