Juliet Menéndez y Katie Gutiérrez, en programa de la Bibioteca del Congreso

Washington, 12 ago. Las escritoras Juliet Menéndez y Katie Gutiérrez participarán este mes en un programa de entrevistas que la cadena pública PBS difundirá como parte del Festival del Libro de la Biblioteca del Congreso.

El Festival se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Centro Walter E. Washington de Convenciones, en la capital de Estados Unidos, bajo el lema de "Los libros nos unen a todos".

Entre el 15 y el 31 de agosto, PBS difundirá las entrevistas con 11 autores.

"Los libros nos unen a todos como lectores en todo el país", dijo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden. "Nos enorgullece esta asociación con PBS para extender el alcance del Festival, una vez más, para que los amantes de los libros, las bibliotecas y estaciones de televisión pública puedan unirse en esta celebración de la lectura".

El martes 16 y en colaboración con PBS del Sur de Florida y su iniciativa "Entre las tapas", se difundirá la entrevista con la autora, ilustradora y maestra guatemalteca Juliet Menéndez.

Menéndez ha trabajado como maestra bilingüe en Nueva York y estudió diseño e ilustración en París. Su libro más reciente se titula "Latinitas: Una celebración de 40 soñadoras audaces", publicado en español y en inglés.

El martes 30 y en colaboración con la estación GBH en Boston, Massachusetts, se difundirá la entrevista con Katie Gutiérrez, cuyo debut con la novela "More Than You'll Ever Know" fue seleccionada por el Book Club de Good Morning America como libro del mes en junio pasado.

Oriunda de Laredo (Texas), Gutiérrez ha publicado su trabajo en las revistas Time y Harper's Bazzar, en The Washington Post y Longreads. EFE

jab/msc