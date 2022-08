Huawei anota primer aumento de ventas desde sanciones de EE.UU.

(Bloomberg) -- Huawei Technologies Co. reportó su primer aumento de ventas trimestral desde finales de 2020, mientras el gigante chino de equipos de telecomunicaciones lucha por sobrevivir a la lista negra de Estados Unidos que hundió su negocio de teléfonos inteligentes.

Los ingresos aumentaron un 1% a 170.600 millones de yuanes (US$25.300 millones) en los tres meses que terminaron en junio, según cálculos de Bloomberg basados en los ingresos de la compañía de 301.600 millones de yuanes en el primer semestre. Es el primer crecimiento de ventas de la compañía desde el último trimestre de 2020, cuando las sanciones de EE.UU. limitaron en gran medida el negocio global de Huawei.

“Si bien nuestro negocio de dispositivos se vio muy afectado, nuestro negocio de infraestructura de TIC mantuvo un crecimiento constante”, dijo el presidente rotativo de Huawei, Ken Hu, en un comunicado . “En el futuro, aprovecharemos las tendencias en digitalización y descarbonización para seguir creando valor para nuestros clientes y socios y garantizar un desarrollo de calidad”.

Los ingresos netos trimestrales disminuyeron un 35% a 9.480 millones de yuanes, según la revelación de Huawei de un margen de ganancia neto de seis meses del 5%. Los ingresos netos cayeron principalmente debido a los altos costos iniciales para buscar nuevas áreas comerciales y desarrollar nuevas tecnologías, según un vocero de la empresa.

Una serie de prohibiciones de la era Trump aisló a Huawei de sus socios estadounidenses y otros proveedores clave de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., sacándolo de la competencia para convertirse en el principal fabricante de teléfonos inteligentes del mundo. Las ventas de equipos de telecomunicaciones, incluidas las últimas estaciones base inalámbricas, se situaron en 142.700 millones de yuanes, aproximadamente la mitad de los ingresos de la empresa, en los primeros seis meses del año. La firma china también explora los sectores de automóviles eléctricos, granjas solares y ciudades inteligentes.

EE.UU. busca endurecer las restricciones al acceso de China a tecnologías avanzadas de semiconductores, incluidas las máquinas de fabricación de chips del proveedor holandés ASML Holding NV, Bloomberg News informó anteriormente. Tales medidas señalan más obstáculos para Huawei en su búsqueda de tecnologías de vanguardia.

