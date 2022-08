Consejo Constitucional de Senegal confirma los resultados de las legislativas

Dakar, 12 ago. El Consejo Constitucional de Senegal ha confirmado los resultados provisionales de las elecciones legislativas celebradas el pasado 31 de julio, en las que la coalición gobernante perdió la mayoría absoluta en el Parlamento.

La coalición del partido del presidente senegalés, Macky Sall, Benno Bokk Yakaar (Unidos por la Esperanza), obtuvo 82 escaños, frente a los 125 que ostentaba de un total de 165, según los resultados emitidos a última hora del jueves por el Consejo Constitucional, la más alta instancia judicial del país.

La principal coalición opositora, Yewwi Askan Wi (Liberad al Pueblo), liderada por el opositor Ousmane Sonko, logró 56 diputados en el hemiciclo.

La coalición aliada de Sonko, encabezada por el expresidente Abdoulaye Wade (2000-2012), Wallu Senegal (Salvar Senegal), consiguió 24 asientos.

Finalmente, otros tres partidos han obtenido un escaño cada uno.

Este jueves, el diputado de uno de esos tres partidos, Pape Diop de la coalición Bokk Gis Gis, anunció que se unía al grupo parlamentario del presidente Sall, otorgándole así la mayoría absoluta con 83 de 165 escaños de la Asamblea.

La alianza opositora, Yewwi Askan Wi y Wallu Senegal, anunció este miércoles su decisión de no presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.

"Ya no tenemos confianza en ellos, la gente ya no tiene confianza en ellos, la clase política no tiene confianza en ellos. Así que no vamos a perder el tiempo en presentar un recurso", declaró Déthié Fall, representante nacional de la coalición Yewwi Askan Wi.

Antes de la proclamación de los datos provisionales, la oposición había solicitado retrasar la publicación de los resultados para tener tiempo y examinar "irregularidades" y "fraudes masivos".

Las elecciones legislativas se celebraron el 31 de julio para elegir a los representantes del pueblo durante los próximos cinco años y contaron con una participación de un 46,60 % de los más de siete millones de senegaleses convocados a las urnas.

La campaña electoral se desarrolló en relativa calma con algunos "actos de violencia físicos entre adversarios políticos, ocasionando heridos y daños materiales" y violencia verbal, según la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA).

El pasado enero se celebraron las elecciones locales, que resultaron en la derrota de la coalición de Sall y la victoria de la oposición en Dakar y en Ziguinchor, urbe clave en el sur del país en la que, desde febrero, Sonko lidera el ayuntamiento.

Al igual que los locales, estos comicios son un precedente de las presidenciales de 2024, en las que Sonko es claro favorito.

Sall no se ha pronunciado sobre si buscará un tercer mandato, que no permite la Constitución y que genera gran polémica en el país. EFE

