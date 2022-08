Codelco recurre a IA para extraer más cobre de minas envejecidas

Trucks transport minerals inside the Codelco Chuquicamata open pit copper mine near Calama, Chile.

(Bloomberg) -- Codelco está utilizando inteligencia artificial para extraer más cobre de sus antiguas minas chilenas, a medida que los proveedores del metal buscan aumentar la eficiencia en medio de la escasez de nuevos depósitos y la creciente demanda.

Ante los desafíos actuales, Codelco introdujo un centro de datos digital en 2020 que utiliza el aprendizaje automático. La plataforma ha aumentado la producción de la operación cerca de 8.000 toneladas métricas en su mina Chuquicamata, de un siglo de antigüedad, o bien, US$80 millones en ganancia anuales, dijo la empresa estatal en un comunicado.

Los sistemas de aprendizaje automático utilizan un flujo de datos sobre el mineral extraído para optimizar el procesamiento mediante, por ejemplo, el uso de mezclas. Ahora Codelco, el mayor proveedor de cobre del mundo, buscará introducir sistemas de IA en otras operaciones.

Las empresas mineras de todo el mundo están recurriendo a nuevas tecnologías para extraer más de las operaciones actuales a medida que los nuevos depósitos se vuelven más caros y difíciles de encontrar y desarrollar. La lucha por aumentar la producción se produce cuando se espera que suba la demanda del metal para cableado junto con la transición de los combustibles fósiles.

Si bien Chile tiene las mayores reservas de cobre, la calidad del mineral ha ido cayendo constantemente. Eso significa que las minas necesitan mover más roca para producir la misma cantidad, lo que aumenta los costos. Las restricciones por el uso del agua y las protestas laborales también han sofocado la producción en los últimos años. Codelco registró una caída de producción de 9,3% el último trimestre respecto del año anterior.

