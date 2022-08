ACTUALIZA 1-Cinco empresas estatales chinas dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York

(Actualiza con detalles, citas y cotizaciones)

SHANGHÁI/HONG KONG, 12 ago (Reuters) - Cinco empresas estatales chinas, entre ellas China Life Insurance y el gigante petrolero Sinopec, anunciaron el viernes sus planes de dejar de cotizar en el mercado de valores estadounidense, en un momento en que aumentan los roces diplomáticos entre Washington y Pekín.

Las empresas, entre las que también se encuentran Aluminium Corporation of China (Chalco) y PetroChina , dijeron en comunicados separados que solicitarán la retirada de sus American Depositary Shares —ADS, títulos que instrumentan la cotización de empresas no estadounidenses en Wall Street— de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Las empresas, que fueron incluidas en mayo en la lista de la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras tras detectarse que no cumplían las normas de auditoría de los reguladores estadounidenses, seguirán cotizando en Hong Kong y China continental.

China y Estados Unidos han mantenido conversaciones para resolver una larga disputa sobre auditorías que podría dar lugar a la expulsión de las empresas chinas de las bolsas estadounidenses si no pueden cumplir las normas de auditoría de Estados Unidos.

"Estas empresas han cumplido estrictamente las normas y los requisitos reglamentarios del mercado de capitales estadounidense desde que cotizan en él y han tomado la decisión de dejar de cotizar por sus propias consideraciones comerciales", dijo la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en un comunicado.

Algunas de las mayores empresas chinas, como Alibaba Group Holdings, J.D Com Inc y Baidu Inc, se encuentran entre las casi 270 que figuran en la lista y corren el riesgo de ser excluidas.

Alibaba dijo la semana pasada que convertiría su cotización secundaria en Hong Kong en una cotización primaria doble, lo que, según analistas, podría facilitar el camino para que el gigante chino del comercio electrónico cambie de lugar de cotización primaria en el futuro.

Las acciones en Estados Unidos de China Life Insurance y del gigante petrolero Sinopec caían un 4,4% y un 5,5% respectivamente. Aluminium Corporation of China perdía un 5,5%, mientras que PetroChina cedía un 5,3%. Sinopec Shanghai Petrochemical Co restaba un 4,1%.

"China está enviando un mensaje de que su paciencia se está agotando en las conversaciones sobre la auditoría", dijo Kai Zhan, abogado principal del bufete chino Yuanda, especializado en áreas que incluyen los mercados de capitales de Estados Unidos y el cumplimiento de las sanciones de Washington.

Estados Unidos lleva mucho tiempo exigiendo un acceso completo a los libros de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, pero Pekín prohíbe la inspección extranjera de los documentos de auditoría de las empresas contables locales, alegando motivos de seguridad nacional.

Las compañías chinas dijeron que el volumen de sus acciones negociadas en Estados Unidos es pequeño en comparación con las de sus otros principales lugares de cotización.

China Life y Chalco dijeron que presentarían la solicitud de exclusión de la bolsa el 22 de agosto y que la exclusión entraría en vigor 10 días después. Sinopec y PetroChina dijeron que sus solicitudes se harían el 29 de agosto.

(Reporte de Samuel Shen en Shanghai y Scott Murdoch en Hong Kong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier López de Lérida)