Wu Lei: "El Espanyol siempre será mi equipo"

Barcelona, 11 ago. El extremo Wu Lei afirmó este jueves, tras oficializarse su adiós del Espanyol, que el club blanquiazul "siempre" será su equipo y, pese a su marcha al Shanghai Port, se sentirá "un perico más".

El futbolista se mostró, en declaraciones al club, muy emocionado y agradecido por esta etapa: "Para mí, un jugador chino, no es fácil jugar en Europa. Aquí siempre he sentido el cariño de la afición, y me lo guardo en mi corazón".

Wu Lei quiso dar las gracias a los seguidores periquitos "por su afecto", durante estas tres temporadas y media. "Desde el primer día que llegué aquí he sentido su apoyo y su entusiasmo. Os querré para siempre", comentó el jugador, dirigiéndose a los aficionados, con una sonrisa.

El extremo chino se despidió del cuerpo técnico y del vestuario, de los que guarda un buen recuerdo. Wu Lei, que llegó en el mercado de invierno de la 2018-19 y ha disputado 126 encuentros oficiales, siempre ha sido un jugador muy querido en el bloque catalán. EFE

