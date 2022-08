El TAD rechaza el recurso del Valencia y deja sanción de 4 partidos a Gayà

Valencia, 11 ago. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha rechazado el recurso que presentó el Valencia y mantiene la sanción de cuatro partidos a José Luis Gayà que le impuso en su día el Comité de Competición de la Federación Española, según confirmó este miércoles el club de Mestalla en un comunicado en el que transmitió su “profunda indignación por la desproporcionada e injusta sanción”.

Tras confirmarse la pena y agotarse con este los recursos que tenía el Valencia, el técnico Gennaro Gattuso ya sabe que no podrá contar con el capitán de su equipo para los encuentros ante el Girona, Athletic, Atlético y Getafe.

Al finalizar el partido ante el Osasuna de la jornada 32 de la pasada Liga, Gayà criticó la labor del colegiado del encuentro al no señalar un posible penalti sobre Bryan Gil. “El árbitro lo ha visto y bueno… no ha querido pitarlo”, afirmó el valenciano.

Esas declaraciones provocaron que el Comité de Integridad de la Federación Española le abriera un expediente, cuyo instructor ha propuesto que el capitán del equipo de Mestalla sea sancionado con cuatro encuentros, una petición que siguió el Comité de Competición, que ratificó el de Apelación y que ahora ha mantenido el TAD.

En su escrito el Valencia habla del ”evidente agravio comparativo” del caso de Gayà con otros anteriores “con manifestaciones similares o incluso más duras a las de Gayà no habían sido sancionados o, en caso haberlo sido, la sanción había sido anulada a posteriori”.

Durante este proceso de alegaciones, el Valencia se ha referido a casos como el del extécnico del Cádiz Álvaro Cervera, que también criticó la labor del árbitro de un encuentro de su equipo contra el Granada de manera similar.

"En cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar pero que sobra porque la ha visto todo el mundo, solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba que no lo han visto, yo la acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar, no, no, no hay otra explicación”, señaló entonces el entrenador, que fue sancionado igualmente con cuatro partidos pero al que el TAD retiró finalmente esa pena.

El Valencia critica también en su comunicado que la sanción llegue “a tan solo tres días” del debut liguero ante el Girona “después de insistir al TAD durante varias semanas y verse obligado a solicitar la cautelar”.

“El TAD, lamentablemente, ha desestimado las alegaciones y ratifica esta injusta sanción al capitán del Valencia CF, por lo que Gayà no podrá jugar las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Las manifestaciones de Gayà son públicas, al igual que las de otros futbolistas y entrenadores. El Valencia CF vuelve a reiterar su total apoyo a su capitán y lamenta esta injusta sanción”, concluye el club valenciano.