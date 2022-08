Benzema, con rumbo fijo hacia el Balón de Oro

¿Recogerá Karim Benzema el Balón de Oro el 17 de octubre en el Teatro del Châtelet de París? El atacante francés sigue sumando argumentos a su favor y el miércoles ganó con el Real Madrid la Supercopa de Europa, marcando un tanto al Eintracht de Fráncfort (2-0).

"Yo creo que nadie tiene duda", dijo justo tras el partido el técnico del equipo blanco, Carlo Ancelotti, al ser preguntado en la televisión española Movistar sobre Benzema y el Balón de Oro, cuya lista de candidatos se conocerá este viernes.

"Es un jugador muy importante, un líder de este equipo. Ha marcado muchos goles, ha acabado bien la temporada y ahora a por el Balón de Oro", apuntó.

Tradicionalmente la conquista de títulos son muy tenidas en cuenta a la hora de conceder el prestigioso galardón que recompensa al elegido como mejor futbolista del año y Benzema, en la madurez de sus 34 años, sumó su cuarto título del año, tras la Supercopa de España, la Liga española y la Liga de Campeones europea.

La pasada temporada marcó un salto cualitativo y cuantitativo para Benzema, que fue a la vez el máximo goleador de la Liga española (27 tantos) y de la Liga de Campeones (15).

El tanto del 2-0 al Eintracht rubricó también su protagonismo en la Supercopa europea, cuyo trofeo se encargó él mismo de levantar hacia el cielo de Helsinki en calidad de nuevo primer capitán del Real Madrid, tras la marcha del brasileño Marcelo.

Fue por lo tanto una noche inolvidable para él, trece años después de su llegada al club blanco procedente del Lyon, con apenas 21 años.

El título de Finlandia es el número 23 de Benzema como jugador del Real Madrid, igualando la marca del mítico Paco Gento y quedando ya a apenas dos del récord de 25 de Marcelo, al que 'amenaza' con superar próximamente.

En número de goles, acumula ya 324 con la camiseta del Real Madrid, lo que le permite superar en uno a Raúl González (323) y ya solo tiene por delante al máximo anotador histórico del equipo 'merengue', Cristiano Ronaldo (451).

Casemiro fue elegido el mejor jugador de la Supercopa del miércoles, pero tras su premio quiso también reconocer la labor del capitán.

"Siempre dijimos que es el mejor 9 del mundo. En los dos últimos años se ha echado el equipo a la espalda. Está claro que va a ganar el Balón de Oro, nadie se acerca a él", afirmó el brasileño.

- ¿El primer francés del siglo XXI? -

En la conferencia de prensa del martes, en la víspera del duelo ante el Eintracht, Benzema compareció en el estadio Olímpico de Helsinki y fue ya preguntado sobre si se siente el mejor delantero del mundo.

"Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso", respondió entonces.

El Balón de Oro, concedido por la revista francesa France Football, ¿premiará por fin a un jugador de su país?

En el pasado, Michel Platini lo consiguió tres veces seguidas (1983, 1984, 1985) y en una ocasión fueron premiados Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991) y Zinedine Zidane (1998).

Desde 'Zizou', recompensado en el año en que condujo a Francia a su primer título mundial, ningún francés ha logrado por tanto ese objetivo.

Benzema no ha logrado estar hasta ahora en el podio de los tres primeros del galardón, aunque el año pasado estuvo cerca, al ser cuarto, en una clasificación que ganó por séptima vez en su carrera el argentino Lionel Messi.

El croata Luka Modric fue premiado con el Balón de Oro en 2018 y el martes, apostó igualmente por Benzema: "Es un jugador único, diferente, un talento impresionante. Me alegro de que todo el mundo valore ahora lo que yo ya sabía".

La respuesta llegará el 17 de octubre, un mes antes del Mundial de Catar, el otro gran momento para Benzema en lo que queda de 2022.

dr/rsc