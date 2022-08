Rams-Chargers y 49ers-Packers sobresalen en el inicio de pretemporada de NFL

Redacción Deportes, 10 ago. Los partidos de los campeones Los Angeles Rams ante Los Angeles Chargers y San Francisco 49ers contra los Green Bay Packers destacan en la semana uno de la pretemporada de la NFL que arranca este jueves.

La actividad comenzará con los duelos New York Giants-New England Patrtiots y Tennessee Titans-Baltimore Ravens. El duelo entre Rams y Chargers está programado para el sábado.

El entrenador del campeón, Sean McVay, el "coach" más joven en ganar un Super Bowl, con 36 años y 20 días, reconoció que su equipo está listo para intentar emular lo hecho la temporada anterior.

"Los muchachos hicieron un gran trabajo el año pasado, fue un grupo muy especial con el que cumplimos un objetivo que queremos repetir", afirmó McVay que dirigirá por sexto año a los Rams.

En cinco temporadas, todas con récord ganador, McVay presume tres títulos del Oeste de la NFC y un Super Bowl ganado de dos jugados.

Para este año los Rams conservan la base que los llevó al título; el pasador Mathew Stafford contará en ofensiva con el receptor estelar Cooper Kupp, Jugador Más Valioso en el Super Bowl LVI.

En la defensiva se mantiene el liniero ocho veces Pro Bowl, Aaron Donald, líder del equipo en capturas de quarterback en 2021.

Su rival, los Chargers que son entrenados por Brandon Staley, buscarán que el 2022 sea la primera campaña en que su mariscal de campo Justin Herbert los lleve a los playoffs.

El juego que disputarán los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers se realizará el viernes.

El equipo californiano, que dirige el "coach" Mike Shanahan, dará la oportunidad al quarterback novato de 22 años, Trey Lance, de iniciar su primer año como número uno en la posición.

Shanahan aseveró que Lance jugará en dos de los tres partidos que tienen programados en la pretemporada.

"Trey ha tenido días buenos en las prácticas, aunque también algunos difíciles; estoy muy satisfecho con su labor. Creo que estará en los juegos uno y tres de pretemporada", explicó Shanahan.

La campaña pasada los 49ers llegaron a la final de la Conferencia Nacional en la que cayeron ante Los Angeles Rams con el pasador veterano Gimmy Garoppolo en la ofensiva, quien entrena con el equipo, pero aún puede de ser cambiado a otra escuadra.

En el caso de los Packers, rival de San Francisco, el objetivo es mejorar lo hecho en 2022, cuando fueron eliminados en la ronda divisional de los playoffs por los 49ers.

Su experimentado quarterback, Aaron Rodgers, subrayó el miércoles que está concentrado en ganar su segundo Super Bowl por encima de un quinto premio como el Jugador Más Valioso de la temporada.

"No digo esto como un cliché. Quiero ganar el campeonato. He tenido todo el éxito individual que soñé. Tengo cuarto premios MVP; así que me gustaría ganar otro Super Bowl", puntualizó Rodgers.

Partidos de la semana uno de pretemporada de la NFL:

Jueves 11.08: Giants-Patriots y Ravens-Titans.

Viernes 12.08: Falcons-Lions, Browns-Jaguars, Cardinals-Bengals, Jets-Eagles y Packers-49ers.

Sábado 13.08: Chiefs-Bears, Panthers-Commanders, Colts-Bills, Seahawks-Steelers, Dolphins-Buccaneers, Saints-Texans, Cowboys-Broncos y Rams-Chargers.

Domingo 14.08: Vikings-Raiders.EFE

as/gb/og