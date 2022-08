Los comercios apagan las luces y reducen el horario de apertura para ahorrar energía

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la cadena de supermercados austríaca Spar tras una señal de tráfico en una tienda en Viena, Austria, 11 de julio de 2016. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Por Richa Naidu

LONDRES, 10 ago (Reuters) - Ante el aumento de las facturas de energía y la amenaza de racionamiento, algunos minoristas europeos están apagando las luces y considerando la posibilidad de reducir los horarios de apertura este invierno.

Los reponsables de energía y las autoridades gubernamentales han instado a los ciudadanos y a las empresas a reducir el uso de la energía y a poner en marcha planes de contingencia para depender en menor grado de las importaciones de gas en caso de que haya escasez a causa de la guerra en Ucrania.

La sucursal austriaca de la cadena minorista multinacional SPAR Group está reduciendo las horas de iluminación de la publicidad de las tiendas y del exterior de sus más de 1.500 tiendas en todo el país, dijo un portavoz en un correo electrónico.

La medida reducirá el consumo de energía del minorista en un millón de kilovatios hora al año, dijo el portavoz, sin decir cuánto dinero se ahorrará con ello.

El mes pasado, el jefe de Leclerc advirtió que el mayor minorista de alimentación de Francia podría reducir los horarios de apertura de sus tiendas para hacer frente a la escasez de energía.

Poco más de una semana antes, el operador de supermercados francés rival, Carrefour, firmó una "Carta EcoWatt" con el operador de la red nacional de energía RTE, reduciendo el consumo de electricidad en sus tiendas durante los períodos de alta demanda.

Algunos minoristas, como los belgas Colruyt y Ahold , podrían estar parcialmente aislados de las posibles interrupciones y de los mayores costes gracias a los programas de energía sostenible existentes que conservan la energía.

"No está prevista ninguna medida concreta a corto plazo, pero la ambición firme es continuar los esfuerzos como parte de nuestra política energética global", dijo un portavoz de Colruyt. "Por eso no tenemos carteles luminosos, optamos por congeladores cerrados, una cámara frigorífica, etc."

La empresa cuenta con 44 tiendas de "cero combustible fósil", que no utilizan fueloil ni gas natural, sino que se calientan totalmente con calor residual y electricidad verde, dijo el portavoz.

Ahold también está buscando formas de reducir su consumo de energía, dijo el director ejecutivo Frans Muller en una entrevista.

"No hemos tomado ninguna decisión sobre los horarios de apertura, pero estamos estudiando mucho más el uso de la energía", dijo.

La empresa ya ha puesto en marcha algunos programas de ahorro de gas, entre ellos el de hacer funcionar sus tiendas Albert Heijn totalmente con energía sostenible el año que viene.

(Reporte de Richa Naidu. Información adicional de Anthony Deutsch en Ámsterdam; edición de Matt Scuffham y Elaine Hardcastle; traducción de Flora Gómez)