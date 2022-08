Líder socialdemócrata cree que Mitsotakis es el responsable de sus escuchas

Atenas, 10 ago. El líder del partido socialdemócrata en Grecia, Nikos Andrulakis, consideró este miércoles al primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, como el único responsable de que los servicios secretos griegos lo espiaran durante tres meses y lo acusó de buscar su exterminio político con "métodos paraestatales".

En un comunicado, el presidente de PASOK-KINAL y eurodiputado subrayó además que con sus escuchas desde septiembre hasta diciembre del año pasado el Servicio Nacional de Inteligencia (EYP en sus siglas griegas) no solo lo espió a él sino también “a todo un partido democrático”, a todas las personas que conversaban con él de forma regular o irregular durante este período.

El lunes, Mitsotakis reconoció que EYP espió a Andrulakis, pero argumentó que él “no lo sabía” y que si lo hubiera sabido “no lo habría permitido jamás”.

Sin embargo, el líder socialdemócrata definió hoy al primer ministro como el único responsable de las escuchas que además ocurrieron en un período crucial, ya que entonces era candidato a la presidencia de PASOK-KINAL, tercera fuerza política en Grecia, comicios internos que finalmente ganó.

“Usted me espiaba a través de los servicios secretos”, reprochó Andrulakis a Mitsotakis y le criticó por negarse a revelar quien dio la orden de las escuchas y por qué razón.

El Gobierno conservador, que está bajo gran presión política, aceptó la semana pasada la petición del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, de que el Parlamento acorte una semana su pausa estival para poder debatir el escándalo de las escuchas y se convoque la Comisión de Instituciones y Transparencia.

El Ejecutivo sigue insistiendo en que aunque el espionaje contra Andrulakis era “incorrecto”, todo sucedió en el marco de la ley, ya que había la autorización de un fiscal para la intervención de su teléfono, y señala que es el eurodiputado quien se niega a “ser informado” sobre su caso por parte de EYP.

"Estos temas no se pueden discutir en la esfera pública", dijo ayer el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu.

Andrulakis recalcó que no entrará en ninguna “discusión oral” con EYP para ser informado, como le piden desde el Gobierno, ya que no legitimará “las prácticas ilegales” de Mitsotakis “participando en un proceso extrainstitucional, que ni es legal ni ético”.

En cambio, exigió que la totalidad del expediente de su caso sea remitido por parte de EYP “inmediatamente” al Comité de Instituciones y Transparencia del Parlamento y a la Autoridad para la Protección de la Privacidad en las Comunicaciones de Grecia.

Ikonomu señaló ayer que, según el protocolo de los servicios secretos, cuando se termina el proceso de intervención telefónica a un individuo, si esta no ha dado resultado alguno, “el material es destruido”, aunque especificó que no se refiere al caso de Andrulakis, si no a los procedimientos que se siguen en general. EFE

