Cinco cosas a considerar cuando buscas empleo en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Buscar un nuevo empleo es un juego de equilibrio: algunos cambian de trabajo por uno más cerca de su hogar o un salario mayor; otros buscan un mejor seguro de salud e incluso horarios flexibles, aunque también hay personas que simplemente quieren cambiar de sector.

La oferta de empleo está en auge en EEUU, la economía ha añadido 528.000 empleos en julio, los cuales son 398.000 más que el mes anterior, de acuerdo con el último reporte del Departamento de Trabajo. Sin embargo, en muchos casos, los salarios no están a la par de los precios, lo que orilla a los trabajadores a buscar nuevas oportunidades.

El salario, la ubicación y el ambiente del trabajo son algunos de los factores más importantes que se deben considerar cuando se busca un nuevo empleo, dijo Jill Gonzalez, analista financiero de WalletHub.

Estos son cinco aspectos que puedes considerar cuando buscas un nuevo trabajo (o te preguntas si deberías encontrar uno nuevo):

EL MERCADO LABORAL ACTUAL

En julio había 1,7 trabajos por cada persona desempleada, lo que significa que las compañías en diversos sectores están compitiendo entre ellas por obtener trabajadores.

Mientras que muchas compañías no pueden ofrecer salarios que estén a la par del costo de vida, algunos ofrecen más beneficios tal como trabajar desde casa, guardería subsidiada u ofrecen pagar por el traslado, de acuerdo con Johnny C. Taylor Jr., ejecutivo en jefe de “ Society for Human Resource Management ”.

“Con la inflación, los trabajadores que estaban felices con su trabajo están siendo forzados a buscar otro empleo. Es un problema de retención, ellos dicen ‘me tengo que ir al trabajo de enfrente porque me van a pagar 20% más’”.

Algunas compañías también están más preparadas que otras para superar los problemas económicos, lo cual vale la pena tener en mente ya que se teme que el país está en camino a una recesión.

“Las compañías que son más resistentes a la recesión usualmente son las que venden cosas esenciales, proveen servicios críticos de reparación, de manufactura, venden propiedades o productos especializados”, dijo Gonzalez.

La demanda de estos bienes y servicios usualmente se mantiene estable a pesar de los presupuestos de los consumidores. La industria de alimentos, supermercados, farmacéutica, médica, plantas de energía y tratamiento de deshechos, también tienden a mantenerse estables, dijo ella.

SALARIO

El salario es clave, pero su valor lo verás según el sector laboral en que estés.

Para Justin Taylor, quien trabaja en un restaurante en Minneapolis, no se trata sólo de cuánto dinero le pagan por hora, él también considera sus propinas.

Taylor incrementó su salario de 15 a casi 20 dólares por hora cuando dejó Chipotle para trabajar en un restaurante local. Su trabajo anterior no incluía propinas, lo cual sí ocurre ahora y eso incrementa sustancialmente su paga.

Las conversaciones sobre el salario no siempre son transparentes. Si no estás seguro cuál es el salario promedio en tu industria, el Departamento de Trabajo provee una lista de salarios promedio en diversos sectores laborales.

TRASLADO

Si encuentras un trabajo que paga más por hora, pero el tiempo de traslado para llegar es mayor, quizá no sea un incremento salarial que te convenga, sobre todo después de tomar en cuenta el costo de la gasolina o el transporte público.

“Quería estar más cerca de mi casa, estaba tratando de ahorrar dinero en transporte”, dijo Taylor.

Antes de su nuevo trabajo, Taylor se trasladaba por transporte público por 30 minutos en cada dirección, ahora usa su motoneta y le toma menos de 10 minutos. Con los altos precios de la gasolina desde hace un año, Taylor decidió vender su camioneta y usar alternativas más económicas. Datos de una encuesta encontraron que 64% de los adultos en Estados Unidos han cambiado sus hábitos con su carro desde marzo de este año, de acuerdo con la Asociación Automovil de EEUU (enlace solamente disponible en ingl é s).

Si tienes acceso a transporte público para ir a tu trabajo o tienes qué pagar por estacionamiento, revisa si tu nueva compañía ofrece beneficios de traslado antes de impuestos.

BENEFICIOS

Para algunos, tener buenos beneficios implica un seguro de salud o contribuciones a tu retiro. Para otros, lo es el poder trabajar desde casa por algunos días a la semana o tener certificaciones pagadas por la compañía.

“El balance entre tu vida personal y tu trabajo es importante. (Los trabajadores) deberían de preguntar sobre el tiempo de vacaciones y días de enfermedad, así como sus políticas de trabajo en casa”, dijo Gonzalez.

Este fue el caso de Taylor, quien empezó su búsqueda de empleo con la meta de tener más flexibilidad en su horario.

“Soy humano, tengo una vida fuera del trabajo y quería tener más control. Eso es muy importante para mi. Yo fui a las entrevistas diciendo ‘necesito tener este día libre’" dijo Taylor, quién también es miembro del “Restaurant Opportunities Center United”, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los trabajadores.

Eugene Natali, un experto sobre educación financiera y fundador de Troutwood, una aplicación de planeación financiera, dice que el incrementar tus habilidades te puede ayudar en tu trabajo, especialmente si se viene una recesión. Por ejemplo, un mecánico de autos debe de tomar cualquier entrenamiento o certificación que ofrece su trabajo para hacerse más valioso en el trabajo y más competitivo para posibles compañías si es que decidiese cambiar trabajos, dijo Natali.

AMBIENTE DE TRABAJO

Blair Heitmann, una experta en carreras laborales que trabaja en la plataforma LinkedIn, anima a las personas que buscan trabajo a qué piensen en la cultura de la compañía cuando se busca cambiar de puesto.

Algunas de sus recomendaciones incluyen contactar empleados o exempleados de la compañía, averiguar sobre la empresa en las noticias o redes sociales e incluso buscar los reportes de salarios.

Sitios web como “ Indeed” o “ Glassdoor ” tienen comentarios de los trabajadores de ciertas compañías y también ofrecen el rango de salario.

Estas acciones te pueden ayudar a tener una idea más clara de cómo es el ambiente de trabajo y también te permiten saber cómo sobrellevar tu entrevista de trabajo, dijo Heitmann.

Stephanie Stathas, una terapeuta de Thriveworks, el cual provee terapia en persona y en línea, dice que el identificar ambientes de trabajo que sean sanos te puede ayudar a reducir tus niveles de estrés.

“Si tu ambiente de trabajo no tiene un buen manejo o no se toman el tiempo de felicitar a sus trabajadores por lo que hacen, hará que muchas personas se sienten mal”, dijo.

Sin embargo, es un poco más complicado qué solamente felicitar a los trabajadores, los empleados también necesitan tener la habilidad de establecer límites con su carga de trabajo.

___

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es responsable exclusiva de su trabajo periodístico.