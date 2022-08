Albares: seguirá salida de colaboradores afganos para no dejar a nadie atrás

Madrid, 10 ago. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que seguirá la evacuación de ex colaboradores afganos de las autoridades españolas y que la llegada hoy a Madrid de un grupo de 294 personas demuestra que el Gobierno "habla con hechos y no con palabras" y cumple su compromiso de "no dejar a nadie atrás".

Albares ha hecho estas declaraciones esta noche en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a donde ha acudido a recibir el avión fletado por el ministerio de Defensa que ha volado desde Islamabad (Pakistán) con un grupo de 294 evacuados afganos, entre los que había 15 bebés.

Tras agradecer a Pakistán su colaboración para poder realizar esta evacuación, la tercera masiva que desarrolla el Gobierno desde que hace un año se produjo la caída de Afganistán en poder de los talibanes, Albares ha reconocido que el control de las autoridades afganas "hace cada vez mas complicada" esta operación.

En el vuelo, que aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en torno a las 22.15 horas del miércoles, viajaban colaboradores del ejército y de la cooperación internacional, así como "otras personas merecedoras de asilo", entre ellas una jueza del Tribunal Supremo de afganistán, según el ministro.

Albares ha recordado que son ya cerca de 3.900 personas las que han sido evacuadas de Afganistán y que igual que las 294 que han llegado este miércoles han "quedado bajo el sistema de protección español para disfrutar de nuestra vida con normalidad".

Ha explicado que el trabajo de evacuación de estos afganos ha sido fruto del trabajo discreto y silencioso, realizado durante mucho tiempo por varios ministerios, entre ellos los de Defensa, Inclusión, Interior y Presidencia.

También ha acudido a Torrejón la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro Fernández. Ambos se han dirigido a la escalerilla del Boeing 787 de Air Europa para dar la bienvenida a los excolaboradores y sus familias.

La secretaria de Estado ha explicado que se va a hacer una evaluación de las necesidades de las familias en colaboración con Interior para complementar los tramites de documentación.

"El objetivo es que puedan conseguir su plena integración" como sucedió con los evacuados hace un año, ha señalado Castro, al detallar que "les damos alojamiento y cubrimos sus primeras necesidades de manutención" y no se les abandona tras estos primeros noches, sino que se les acompaña y asiste en función de sus perfiles.

Ha destacado que "hay 15.000 plazas para incorporar a las personas", que serán trasladadas a distintas ciudades, entre las que figuran Madrid, Zaragoza y Guadalajara.

Respecto a las 700 personas llegadas hace un año que han abandonado el sistema de acogida, la responsable de inclusión ha explicado que lo han hecho porque se han integrado laboralmente, tienen recursos o se han trasladado a otro país.

Del avión han bajado mayoritariamente grupos familiares, formados, principalmente, por madres y abuelos, a los que en la mayoría de los casos acompañaban de dos a cuatro menores, entre los que había varios adolescentes.

Con la primera familia que ha descendido del avión iba un niño pequeño, trasladado en un una silla de ruedas, y otro menor de unos 11 años.

Con gesto cansado, tras un vuelo de más de nueve horas, los evacuados han saludado a los medios de comunicación que se han desplazado a la base aérea para cubrir su llegada a España.