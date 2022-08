Agua y sombra, indispensables para que las mascotas soporten el calor

ARCHIVO - Durante los meses calurosos del verano es preferible realizar los paseos con los perros en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Cuando la temperatura sube, las personas comienzan a transpirar y buscan un lugar con sombra y más fresco para estar. Pero, ¿qué pasa con los perros, los gatos, los conejos y los peces de acuarios? A diferencia de los humanos, muchas especies animales no transpiran. Esto rige también para los conejos, según indican los expertos en veterinaria. Gatos y perros, por ejemplo, tienen glándulas sudoríparas solo en las patas. Y como la mayoría de los animales domésticos, regulan su equilibrio térmico bebiendo, los perros también jadeando. Mezclar el alimento con agua Cuando las temperaturas son altas, una de las cosas más importantes para roedores, gatos, perros y demás es brindarles de forma regular agua potable fresca en su bebedero. Los gatos no suelen ser grandes bebedores, por lo que el portal alemán "Ein Herz für Tiere" (Un corazón para los animales) recomienda mezclar el agua con caldo de pollo sin condimentar en los días de calor para hacerla más apetecible para los felinos. Asímismo, agua mezclada con la comida húmeda puede garantizar que los animales reciban suficiente líquido cuando hace calor. Otro punto importante para conejos y otros roedores es retirar rápidamente de su plato los alimentos verdes que no hayan comido, porque comienzan a fermentar rápidamente con el calor y pueden provocar graves trastornos digestivos en los animales. La sombra es imprescindible Especialmente los animales que viven encerrados y no pueden evitar el sol por sí mismos dependen de que su jaula o espacio no queden expuestos al sol abrasador en días de altas temperaturas. Quien salga temprano de su hogar debería pensar también que la posición del sol varía a lo largo del día, según alerta la Asociación Protectora de Animales de Alemania. En los espacios exteriores, las casitas que dan sombra y las losas de piedra también pueden convertirse en frescos refugios. Para hacer más llevadero el calor a los gatos, el portal germano "Un corazón para los animales" también aconseja colocar paños húmedos o compresas frías envueltas en toallas a modo de almohadillas refrigerantes. Allí pueden refrescarse los animales en los días muy calurosos. Antes del paseo, comprobar la temperatura del suelo Cuando las temperaturas son muy altas, también resulta más agradable para las personas llevar a cabo los paseos largos con el perro en lo posible a las primeras horas de la mañana o al atardecer. En caso contrario, los animales de mayor edad, especialmente, podrían sufrir problemas circulatorios. Antes de salir, los expertos recomiendan de todas formas comprobar la temperatura del suelo con la palma de la mano, porque las mascotas podrían quemar las sensibles almohadillas de sus patas con el asfalto caliente. Menor tiempo de iluminación del acuario Las altas temperaturas también preocupan a quienes tienen acuarios y peceras en sus casas. Pero la asociación central de especialistas en zoología de Alemania (ZZF) recomienda no utilizar nunca cubitos de hielo ni introducir grandes cantidades de agua helada en el acuario para refrescarlos. Los cambios bruscos de temperatura pueden ser peligrosos para los peces. En cambio, la ZZF aconseja acortar el tiempo de iluminación del acuario durante una ola de calor para que la temperatura del agua no se caliente tanto. La mayoría de los animales también muestran mayor tranquilidad en un entorno más oscuro. Esto alivia el metabolismo y reduce el consumo de oxígeno de los peces, lo que también les facilita la adaptación a temperaturas más altas. dpa