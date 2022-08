Walmart mantiene conversaciones sobre acuerdo de streaming con Disney, Comcast y Paramount: NYT

9 ago (Reuters) - Walmart Inc ha mantenido conversaciones con empresas de medios de comunicación para incluir el entretenimiento en streaming en su servicio de afiliación, informó el martes The New York Times, citando a personas con conocimiento de las conversaciones.

Ejecutivos de Paramount, Walt Disney Co y Comcast Corp, que operan varios servicios de streaming importantes, han hablado en las últimas semanas con el gigante minorista estadounidense, según el informe.

La afiliación a Walmart+ cuesta 12,95 dólares al mes y actualmente incluye el envío gratuito de los pedidos y descuentos en combustible, así como una suscripción gratuita de seis meses al servicio de música premium de Spotify.

Walmart declinó comentar la información, mientras que Paramount, Disney y Comcast no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. (Reporte de Praveen Paramasivam en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)