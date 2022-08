Mejor paciencia que ambición al iniciar un deporte con más de 60

ILUSTRACIÓN - Para no forzar las articulaciones es recomendable no andar en marchas muy altas e incluso dejar correr la bicicleta sin pedalear de vez en cuando. Foto: Christin Klose/dpa

Hay muchas buenas razones por las cuales es recomendable moverse más: para hacer algo por la salud, quizá para bajar uno que otro kilo de más y también para despejar la mente. No importa qué edad se tenga. ¿Pero qué hay que tener en cuenta si uno inicia una nueva disciplina deportiva después de los 60? Aquí, algunas pautas: - Andar en bicicleta: mejor pequeñas excursiones que grandes tours Según el traumatólogo Sven Ostermeier, nunca es tarde para comenzar a andar en bicicleta, siempre y cuando un médico haya dado luz verde para ello. Eso sí, en el caso de sufrir fuertes molestias en las rodillas, es mejor no recurrir a esta actividad. Por lo demás, quienes se inicien en el ciclismo de mayores no deberían dejarse llevar solo por el entusiasmo. "Los tiempos de máximo rendimiento ya pasaron. Por eso, se recomienda aumentar gradualmente el ritmo y el tiempo de práctica", aconseja Ostermeier. Es decir, mejor salir una hora varias veces por semana que hacer una excursión enorme una vez al mes. Justamente en la edad adulta es, además, importante no sobreexigir las articulaciones. Eso, según Ostermeier, se logra evitando andar en marchas muy altas e incluso dejando correr la bicicleta sin pedalear de vez en cuando. De esta manera también se podrá disfrutar más del paisaje. - Correr: no es necesario entrenar diariamente También en este caso se recomienda comenzar despacio y siempre habiendo recibido la correspondiente autorización médica. Y es que el sistema cardiovascular, las articulaciones y los ligamentos deben acostumbrarse al nuevo esfuerzo. "Sobre todo para principiantes, correr todos los días es demasiado", dice Ostermeier. Para el comienzo aconseja combinar fases de caminata con otras de corrida. Además, subraya que es importante no saltarse el precalentamiento y, después de la actividad, estirar bien pantorrillas, muslos y toda la pierna. - Golf: con buena técnica se mantienen sanas las articulaciones Una buena noticia es que el riesgo de lesiones deportivas practicando golf es muy reducido, según Ostermeier. Por lo tanto es una disciplina deportiva adecuada para la tercera edad. También porque en el campo de golf se pueden recorrer a pie hasta diez kilómetros, lo que es bueno para el sistema cardiovascular. Sin embargo, uno no debería dejar de prestar atención a las articulaciones en el campo de golf. Lo mejor es pedir que le enseñen técnicas para golpear sin dañar las articulaciones. Así se puede prevenir el llamado "codo u hombro de golfista". También quien ya tenga problemas en la columna lumbar puede a través de movimientos realizados correctamente evitar empeorarlos. dpa