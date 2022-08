La manera ideal de rellenar un arriate alto

ARCHIVO - El sustrato vegetal para plantas es caro. Por lo tanto es sensato rellenar los estratos inferiores de los canteros altos con otro tipo de materiales. Foto: Nestor Bachmann/dpa

La tierra o el sustrato vegetal para plantas cuestan bastante. El bolsillo lo siente sobre todo si hay que rellenar un arriate o cantero grande y alto. La alternativa más económica es colocar capas de diferentes materiales, lo que además ofrece a las plantas más que solo tierra. Los restos de cuando podamos o cortamos el césped, otras plantas y hojas caídas se descomponen con el tiempo y aportan así -y a largo plazo- nutrientes muy valiosos. La descomposición tiene un efecto positivo en las plantas, como si uno incorporara compost al arriate, aseguran los expertos de la Asociación alemana de Jardineros Minoristas (BVE). En el caso de arriates de más de dos metros cuadrados, aconsejan optar por un relleno compuesto de cuatro capas. Si el cantero está abierto en su parte inferior, debe colocársele primero un tejido de malla fina, a fin de mantener a topillos, ratones y campañoles alejados de las raíces y plantas. Un arriate abierto de este tipo debe ser protegido de los animales, pero también ofrece una ventaja: el agua de riego o de lluvia sobrante puede escurrirse más fácilmente y no se produce esa humedad que hace que las raíces se pudran. Como primera capa conviene colocar un drenaje grueso, por ejemplo, de ramas finas, piedras o restos de podas. También esta capa permite que escurra mejor el agua. Por encima, va una capa de follaje o de restos verdes, como los de cuando se corta el césped. También se pueden usar terrones de césped pelados, los llamados panes de césped. Los expertos recomiendan, sin embargo, darlos vuelta. Hay que ajustar bien esta capa, para que la tierra y el compost superiores no caigan hacia abajo. La tercera capa consiste en compost puro o estiércol. Y por encima se colocan unos 30 centímetros de tierra rica en humus. Según los expertos, este relleno en capas se puede usar por hasta cinco a seis años. Luego, estará agotado, sin nutrientes, y el arriate debería ser rellenado nuevamente. "En teoría, un arriate alto de gran tamaño también se puede rellenar por completo con tierra", acotan los expertos. "Pero eso sería más caro y no presenta ventajas". En el caso de canteros elevados pequeños, la situación es diferente, dado que solo una capa de tierra ocupa menos lugar. "Si se trata, por ejemplo, de un arriate alto ubicado en la terraza, cerrado hacia abajo y, eventualmente, colocado sobre patas, generalmente no hay espacio para un relleno de cuatro capas", señalan los especialistas. "Entonces, se lo rellena con tierra, como una maceta grande. Aunque también en este caso viene bien poner una capa de drenaje abajo", añaden. Esta puede ser de grava, y es suficiente colocar encima unos 30 centímetros de tierra rica en humus. dpa