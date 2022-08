Fiscal de Brasil defiende norma que proteja a expresidentes del "revanchismo"

Río de Janeiro, 9 ago. El procurador general de Brasil, Augusto Aras, defendió este martes una norma que proteja a los exgobernantes del "revanchismo" cuando dejan el cargo, ante los temores del presidente Jair Bolsonaro de ser perseguido judicialmente si no es reelegido en las elecciones de octubre.

"Si el presidente no es reelegido (...) es necesario que tenga protección contra ondas revanchistas", dijo el procurador en una rueda de prensa virtual con corresponsales extranjeros en Brasil.

Aras se refirió así a los temores que ha manifestado el líder ultraderechista de que sus rivales aprovechen una posible derrota electoral para pedir su encarcelamiento en el marco de los diferentes procesos penales que enfrenta el mandatario.

Algunos sectores oficialistas, incluso, impulsan un proyecto de enmienda constitucional para concederles automáticamente el mandato de senador a los jefes de Estado cuando entregan el cargo, de manera que mantengan el fuero privilegiado gracias al cual los cargos electos solo pueden ser juzgados en la Corte Suprema.

De acuerdo con Aras, la posibilidad de extender el fuero privilegiado va a depender de una decisión de la Corte Suprema, señalando que "hay una tendencia" en el tribunal de reducir el alcance del fuero.

Bolsonaro intentará la reelección el 2 de octubre, pero los sondeos tan solo le atribuyen una intención de voto de cerca del 30 %, muy por debajo de la que tiene el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (47 %), su principal rival y máximo favorito.

DENUNCIAS ARCHIVADAS

En la rueda de prensa, Aras desmintió las acusaciones de partidos de oposición de que durante sus tres años como procurador se ha dedicado a archivar decenas de denuncias contra Bolsonaro.

Afirmó que la Procuraduría abrió ocho procesos para investigar a Bolsonaro y actualmente analiza una última denuncia por supuestos delitos electorales, por haber puesto en duda ante embajadores de decenas de países la fiabilidad del sistema electrónico de votación en Brasil.

Según el procurador, "muchas denuncias" contra el presidente y otras autoridades fueron archivadas "por ser fantasiosas o por carecer de fundamento legal".

"Esta Procuraduría pasó a ser literalmente saboteada con centenas y centenas de denuncias basadas en simples noticias de periódicos o que fueron fabricadas por autores falsos", afirmó.

POSIBLE TRANSICIÓN

Aras también fue preguntado sobre la posibilidad de que Bolsonaro desconozca el resultado de las elecciones en caso de sufrir una derrota en las urnas, pero el procurador quitó importancia a las amenazas del presidente y atribuyó sus declaraciones a "retórica política de un candidato".

"Si el presidente saliente no transmite el mandato, lo hará el Congreso dentro de un clima de normalidad. No me preocupa ninguna posible medida judicial (contra el resultado) porque se trata de un asunto de legalidad material", dijo.

El procurador también vaticinó que si Bolsonaro pierde, se producirá una transición sin ninguna crisis y se producirá la investidura del nuevo presidente.

"Creo que (Bolsonaro) no intentará permanecer en el Palacio si no tiene éxito, porque sería una afronta contra la democracia", concluyó Aras. EFE

