El Kremlin critica la petición de Zelenski de prohibir a todos los rusos en Occidente

MOSCÚ, 9 ago (Reuters) - El Kremlin tachó el martes de irracional el llamamiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que se prohíba a todos los rusos viajar a Occidente, diciendo que Europa tendría que decidir en última instancia si quiere pagar las facturas de los "caprichos" de Zelenski.

En una entrevista con The Washington Post, Zelenski pidió a los líderes occidentales que dejen de permitir a los rusos viajar a sus países, como castigo por la decisión del presidente Vladimir Putin de enviar tropas a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no había ninguna posibilidad de aislar a los rusos del resto del mundo, y cuestionó que Europa deba seguir apoyando a Zelenski.

"La irracionalidad de su pensamiento en este caso se sale de la escala", dijo Peskov en una conferencia telefónica con periodistas.

"Esto sólo puede ser visto de forma extremadamente negativa. Cualquier intento de aislar a Rusia o a los rusos es un proceso que no tiene perspectivas".

Tarde o temprano, Europa "empezará a preguntarse si Zelenski lo está haciendo todo bien, y si sus ciudadanos deben pagar por sus caprichos", añadió Peskov.

Según The Washington Post, Zelenski dijo que los rusos deberían ser obligados a "vivir en su propio mundo hasta que cambien su filosofía".

"Cualquiera que sea el tipo de ruso... hacedlos volver a Rusia", dijo Zelenski citado por The Washington Post.

"Ellos dirán: 'Esto [la guerra] no tiene nada que ver con nosotros. No se puede responsabilizar a toda la población, ¿verdad?' Sí se puede. La población eligió a este Gobierno y no está luchando contra él, ni discutiendo con él, ni gritándole".

