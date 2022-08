Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 ago (15.00 GMT)

Madrid, 9 ago.

NUEVAS COBERTURAS

.- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 399 nuevos positivos al coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 350 de ellos por contagio local y el resto, importados.

.- Nairobi (Kenia).- El ex primer ministro y líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, uno de los dos candidatos favoritos para alcanzar la Presidencia, votó hoy aclamado por cientos de simpatizantes en las elecciones generales del país.

.- Mersin (Turquía).- El buque de perforación turco Abdulhamid Han opera este martes en el puerto de Tasucu durante una sesión de primera misión en Mersin, Turquía.

.- París (Francia).- Francia conmemora el aniversario del ataque terrorista en el barrio judío de París que acabó con la vida de 6 personas e hirió a otras 22 en 1982.

.- Washington (EE.UU.).- Con el objetivo de ayudar a otros a superar las adversidades, el actor mexicano Mauricio Ochmann abrirá su corazón en "Actuando en vida", un espectáculo íntimo que presentará en una gira por Estados Unidos y en el que hablará de momentos oscuros de su vida derivados de su adicción al alcohol y a las drogas.

.- Jerusalén.- A punto de cumplirse 50 años del ataque de un grupo palestino contra la delegación israelí que participaba en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, la superviviente Shlomit Nir revive detalles de la tragedia, insta a no olvidar para evitar que se repita y destaca el poder del deporte para acercar a judíos y árabes.

.- Chennai (India).- Uzbekistán, liderado por el campeón mundial de rápidas, Nodirbek Abdusattorov, se alzó este martes con el primer oro de su historia en la Olimpiada de ajedrez de Chennai, un triunfo sorprendente para este equipo, plagado de jóvenes, que contra todo pronóstico conquistó el título de campeones en la sección abierta. Imagen: Idrees Mohammed

.- Palafrugell (Girona).- El británico Sting ha vuelto al Festival de Cap Roig, por cuarta vez, con “My Songs”, un espectáculo que incluye sus canciones más queridas escritas en más de dos décadas a lo largo de su prolífica carrera tanto como cantante de The Police como en solitario. Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, ha escogido su eterno “Message in a Bottle” del álbum Reggatta de Blanc (1979) The Police para abrir el concierto organizado por Clipper's Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos de Cap Roig.

.- Srinagar (India).- Cientos de chiíes indios celebraron este martes en Srinagar, la capital del verano de la Cachemira india, el último día del Muharram, una de las principales festividades religiosas musulmanas, que conmemora el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma y líder espiritual del pueblo chií.

.- Colombo (Sri Lanka).- Cientos de manifestantes se reunieron este martes en Colombo para condenar la represión del Gobierno de Sri Lanka contra los manifestantes, que desde hace cuatro meses acampan frente a la Secretaría de la Presidencia contra de la debacle económica que atraviesa la nación.

.- Dacca (Bangladesh).- Cientos de chiíes indios celebraron este martes en Dacca el último día del Muharram, una de las principales festividades religiosas musulmanas, que conmemora el martirio del imán Husein, nieto del profeta Mahoma y líder espiritual del pueblo chií.

