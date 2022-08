Ortiz revela que la llamada de atención le cambió la actitud al América

México, 7 ago. El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, reveló este domingo que la llamada de atención que le dio a sus jugadores al medio tiempo fue lo que los encaminó a la victoria por 2-1 sobre el Juárez FC.

"No me gustó el primer tiempo, se los dejé claro a mis jugadores en el descanso, les dije; ése no es el equipo que quiero y que la íbamos a pasar mal si seguíamos así. Cambiamos la cara y sacamos el resultado", dijo el técnico.

El América dominó el duelo de la fecha siete realizado en el Estadio Azteca. En la primera mitad no logró abrir el marcador; en la segunda parte los goles del equipo local los marcó Henry Martín, por Juárez descontó Alan Medina.

Ortiz explicó cuáles fueron los aspectos que corrigió para encontrar el triunfo.

"Noté que los primeros minutos, más allá del buen desempeño de Juárez, mi equipo no tenía intensidad y parecía que no queríamos ir al frente, eso no puede pasar; por eso esta semana voy a trabajar para volver a tener esa intensidad en cada partido", detalló.

El estratega aplaudió el doblete que marcó Henry Martín, pero también destacó el talento de sus otros artilleros, aunque no anotaran.

"Henry no me sorprende, quizá al que no lo vea en el entrenamiento, pero él es un excelente delantero que convive con el gol, algo que tienen todos los que delanteros de este equipo, todos están preparados para vestir esta camiseta", presumió.

Con la victoria las Águilas, que marchaban en el lugar 17 de 18, treparon a la decimocuarta posición; suman siete unidades producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas, posición que Fernando Ortiz subrayó deben mejorar.

"Necesitábamos ganar, hoy estoy feliz por ello, pero debemos mejorar y tenemos una semana completa para hacerlo".

En la octava jornada del Apertura 2022 el América visitará a Pumas UNAM el próximo sábado, un rival clásico, reconoció el estratega.

"Hemos tenido muchos viajes y jamás los he puesto como pretexto. El sábado que enfrentemos a Pumas pondremos al mejor equipo que tengamos disponible. Pumas es un rival clásico, vamos a ir a su cancha a hacer el partido para poder ganar".