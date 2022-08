Muere Olivia Newton-John, superestrella del cine y la música

NUEVA YORK (AP) — Olivia Newton-John, la superestrella que dominó las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como “Physical” y “You’re the One That I Want” y ganó incontables corazones como Sandy en la exitosa versión cinematográfica de “Grease” ("Vaselina"), falleció. Tenía 73 años.

Newton-John, residente australiana durante muchos años cuyas ventas superaron los 100 millones de discos, murió el lunes en su rancho del sur de California, informó su esposo, John Easterling, en Instagram y Facebook.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años al compartir su travesía con el cáncer de mama”, escribió Easterling. “Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Entre 1973 y 1983, Newton-John era una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y “Xanadu” con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, “You’re the One That I Want”, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”, escribió Travolta en redes sociales. “Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

“Physical”, el picante éxito de Newton-John lanzado en 1981, fue número 1 durante 10 semanas y fue nombrado canción del año de Billboard a pesar de haber sido vetado por algunas estaciones de radio. Un clip promocional sobre aeróbicos, filmado en los primeros años de MTV, ganó un Grammy al mejor video.

Tanto en lo musical como en lo visual, la artista se reinventó durante esos tiempos. Al principio, la rubia y siempre sonriente Newton-John prefería canciones suaves de pop-country como “Please Mr. Please” y “Have You Never Been Mellow” y baladas como “I Honestly Love You”, que en 1975 le mereció los premios Grammy a la mejor vocalista pop femenina y grabación del año. Pero aceleró el ritmo en “Grease”, especialmente después de que Sandy cambió sus suéteres y blusas blancas por pantalones ceñidos de cuero negro.

“Physical” incluso hizo que Newton-John se sonrojara cuando le cantaba a su supuesto amante “no hay nada más de qué hablar / a menos que sea horizontalmente”, antes de exclamar: "¡Vamos a volvernos animales! ¡Animales!”.

“La grabé y de pronto pensé: ‘¡Dios mío, tal vez he ido demasiado lejos!'”, dijo Newton-John a Entertainment Weekly en 2017, recordando cómo el manager Roger Davies había sugerido la canción. “Llamé a Roger y le dije: ‘¡Tenemos que retirar esta canción!’ Él dijo: ‘Es demasiado tarde. Ya salió a la radio y está subiendo en las listas’. ¡Yo estaba horrorizada!”.

Tuvo algunos éxitos después de “Physical”, pero su carrera declinó y Newton-John se volvió más propensa a ser noticia debido a su vida privada. En 1992, mientras preparaba una gira de conciertos, su padre murió y a ella le diagnostican cáncer de mama. Su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, la actriz y cantante Chloe Lattanzi, llegó a su fin en 1995, y una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott acabó misteriosamente. McDermott desapareció durante un viaje de pesca en California en 2005 y su paradero se mantuvo desconocido durante años. Numerosos informes alegaban que estaba viviendo en México, con una nueva novia.

“Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó”, dijo Newton-John a “60 Minutes” de Australia en 2016. “Es de humanos preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir. Porque cada vez que pasas por momentos difíciles, siempre existen esas preocupaciones”.

Los álbumes más recientes de Newton-John incluyen “Stronger Than Before”; una colaboración navideña con Travolta, “This Christmas”, y la autobiográfica “Gaia: One Woman’s Journey”, inspirada en su batalla contra el cáncer y la pérdida de su padre.

La artista se casó con John Easterling, fundador de Amazon Herb Company, en 2008. Participó en numerosas causas benéficas y se desempeñó como embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y como vocera nacional de la Coalición Ambiental de Salud Infantil. También fundó el Centro de Bienestar y Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia.

Era hija del profesor de literatura alemana Brin Newton-John e Irene Bron, cuyo padre era el físico ganador del Premio Nobel Max Bron. La familia se mudó a Australia cuando Olivia tenía 5 años, pero ella regresó a Inglaterra en la adolescencia y vivió con su madre luego que sus padres se separaron. Desde temprana edad soñaba con llegar a ser veterinaria, pero estaba ganando concursos de canto en la escuela secundaria, y antes de los 20 años se había presentado en bases y clubes del ejército y grabado su primer sencillo, “Till You Say You’ll Be Mine”.

En 1971 hizo una versión de “If Not for You” de Bob Dylan y comenzó una estrecha colaboración con un amigo de Australia, John Farrar, quien produjo la canción y luego escribió para ella “You’re the One That I Want”, “Magic” y otros éxitos.

Le encantaba la música country, en especial los discos de “Tennessee” Ernie Ford, desde la infancia, pero su éxito inicial no impresionó a los críticos ni a algunos colegas músicos. Una reseña del Village Voice la comparó con una geisha que “hace que su voz sea más pequeña de lo que realmente es solo para complacer a los hombres”. Cuando Newton-John superó a Dolly Parton y Loretta Lynn como mejor artista de la Asociación de Música Country en 1973, Tammy Wynette ayudó a fundar la Asociación de Artistas Country, un club diseñado para excluir a Newton-John y otros intérpretes de múltiples géneros musicales.

Pero Newton-John tenía un admirador en el mundo del espectáculo que hizo con ella uno de los equipos más inolvidables del cine. Travolta había protagonizado la versión teatral de “Grease” y, para la planeada película, pensó que Newton-John sería la "máxima” Sandy, la chica buena que se torna sexy en el último acto y consigue a su hombre.

“Me preocupaba que a los 29 años era demasiado mayor para interpretar a una chica de secundaria”, dijo Newton-John, quien insistió en hacer una prueba de pantalla antes de aceptar el papel, a The Telegraph en 2017. “Todo sobre hacer la película fue divertido, pero si tuviera que elegir un momento favorito, sería la transformación de lo que llamo Sandy 1 a Sandy 2. Pude interpretar a un personaje diferente y usar ropa diferente, y cuando me puse ese traje negro ajustado para cantar ‘You’re the One That I Want’, obtuve una reacción muy distinta de los muchachos en el set”.

Le sobreviven su esposo, su hija Chloe Lattanzi, su hermana Sarah Newton-John, su hermano Toby Newton-John y varias sobrinas y sobrinos.