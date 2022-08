Mingueza: “Seguro que pelearemos por los puestos europeos”

Vigo (Pontevedra, España), 8 Ago (Efe).- El defensa Óscar Mingueza, uno de los fichajes veraniegos del Celta de Vigo procedente del Barcelona, considera que su nuevo equipo tiene plantilla para pelear por una de las plazas europeas.

“Al final pasan muchas cosas en la Liga y no sólo depende de la calidad del equipo. El año pasado, el Barçelona tenía muy buen equipo y hubo momentos en los que estábamos muy abajo en la tabla. Depende de muchas cosas, de las rachas y de cómo estén los rivales, pero yo creo que podemos estar en la tabla por arriba. Seguro que pelearemos por puestos de Europa”, indicó.

En su comparecencia ante los periodistas, Mingueza se ofreció al técnico Eduardo Coudet tanto para jugar “de lateral como de central”, y elogió al que será su nuevo compañero Carles Pérez, al que conoce de su etapa en el Barcelona.

“Coincidimos en juveniles y en el Barçelona B. He ido hablando con él y me ha dicho que habían surgido algunos problemas que no eran por su parte, porque él quería venir y el Celta también lo quería traer. Seguro que nos puede aportar cosas muy buenas. Tiene características que, tal y como jugamos, nos pueden aportar muchísimo”, comentó.

Esa ilusión que le trasladó el exfutbolista del Roma también la tiene Mingueza: “Tenía muchas ganas de venir al Celta. Cuando escuché que había la opción del Celta, tuve pocas dudas de que quería venir aquí. Es un club que siempre me ha gustado como juega y encima me habían hablado muy bien del míster, que tenía las ideas muy claras y que era buen entrenador”.

En este sentido, apuntó que el entrenador argentino tiene “las cosas muy claras” y que la mayoría de sus compañeros tienen “los conceptos y los automatismos bien cogidos”, por eso confía en que los nuevos se adapten cuanto antes.

“He venido con mucha ilusión y ojalá pueda hacer un buen año. De momento voy a pensar en este año y luego iré viendo poco a poco la manera de crecer como jugador, pero no creo que sea una segunda oportunidad, sino como un nuevo reto”, destacó. EFE

