Hamilton dice que podría haber actuado en Top Gun con Tom Cruise

LONDRES, 8 ago (Reuters) - Lewis Hamilton dijo que tuvo que rechazar una oferta para aparecer en la exitosa película de Tom Cruise "Top Gun: Maverick" debido a sus compromisos con la Fórmula Uno.

El siete veces campeón del mundo dijo a Vanity Fair que había estado desesperado por un papel.

"Básicamente soy amigo de Tom Cruise", dijo el piloto de Mercedes de 37 años. "Me invitó a su plató hace años, cuando estaba haciendo 'Al filo del mañana', y con el tiempo construimos una amistad".

Hamilton dijo que había sido un gran fan de la "Top Gun" original de 1986.

"Cuando me enteré de que se iba a hacer la segunda, me dije: 'Dios mío, tengo que preguntarle'. Dije: 'No me importa el papel que sea. Incluso barreré algo, estaré en la parte de atrás barriendo'", recordó.

Cuando le ofrecieron un papel como piloto de cazas, Hamilton dijo que tuvo que rechazarlo en "la conversación más decepcionante que he tenido nunca".

(Reporte de Alan Baldwin; Editado en español por Javier Leira)