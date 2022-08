Quartararo, "decepcionado" tras acabar noveno en Silverstone

Silverstone (Gran Bretaña), 7 ago. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), noveno este domingo en la carrera de Silverstone, pero líder del mundial de MotoGP, se ha mostrado "decepcionado, porque quería que el 'long lap' no le "penalizase demasiado, y al final no fue tan mal, pero el problema es que el neumático trasero iba muy mal".

"Detrás de otros pilotos no podemos pilotar bien nuestra moto pues cuando es una sola moto no está mal, pero cuando hay más de una, el neumático trasero se calienta tanto que no rinde. Caía de rendimiento y tienes que pilotar de una manera diferente a los demás y para nosotros adelantar es una pesadilla", reconoce al respecto Quartararo, quien dijo que la decisión del neumático fue de ellos.

"No habíamos probado el neumático trasero duro. Ese ha sido un error y el problema, porque en estas condiciones era superimportante usar este neumático", lamentó el piloto francés.

En cuanto a la penalización, el líder del mundial explicó: "Al final hemos perdido segundo y medio, que no está mal, el problema es estar detrás de varias motos en vez de sólo detrás de una y con la situación de mi neumático trasero se ha calentado mucho y hemos perdido rendimiento".

En cualquier caso, optimista, Fabio Quartararo dijo: "Podemos ser rápidos en todos los circuitos, pero no hay realmente circuitos que se adapten a nosotros, hay muchos circuitos con muchas aceleraciones y rectas largas, pero el año pasado no fuimos a Japón, o a Tailandia, que están llenos de aceleraciones y de rectas largas y tendremos que ver cómo nos va".

En cuanto a su pugna con Aleix Espargaró, el piloto francés sorprendió al declarar: "Si miras las dos últimas carreras, Ducati las ha ganado, así que veo más rival a Pecco en la competición por el título, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, tienen más experiencia, más motos. Cuando llegamos los viernes somos rápidos de inmediato porque nuestra moto es muy parecida a la de años anteriores, pero cuanto más ruedan ellos más conocen su moto y más mejoran". EFE

