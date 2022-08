Foggia vence y se beneficia de las caídas de García Dols y Guevara

Juan Antonio Lladós

Silverstone (Gran Bretaña), 7 ago. El italiano Dennis Foggia (Honda) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 disputado en Silverstone y se benefició de las caídas de los españoles Sergio García Dols e Izan Guevara, ambos sobre sendas GasGas, para recortar en 25 puntos su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Aunque el campeonato continúa igual, con Sergio García Dols líder e Izan Guevara segundo, el vencedor en Silverstone se encuentra ahora a 42 puntos del primero y a 39 del segundo.

Aunque el joven piloto brasileño Diogo Moreira (KTM) aguantó bien la presión en la salida, en apenas dos curvas el español Izan Guevara (GasGas) colocó muy bien la moto para instalarse en el liderato, aunque tras su estela también iba el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), que buscó su oportunidad de liderar y entre los tres comenzaron a intercambiarse en cabeza de la prueba, a la que también accedió en el tercer parcial el turco Deniz Öncü (KTM).

Un principio intenso que presagiaba una gran lucha en cabeza de carrera, con el líder, el español Sergio García Dols (GasGas), que recuperó una posición en ese giro inicial, pero en realidad todos los pilotos de cabeza formaban un compacto grupo de numerosos pilotos en el que no daba la impresión de que ninguno pudiese lograr una ventaja suficiente como para escaparse en solitario.

Öncü lideró esa vuelta inicial pero en la siguiente recuperó la primera plaza Izan Guevara para cambiar el ritmo y comenzar a tirar con fuerza para intentar romper al grupo, en el que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) era el que tiraba para intentar frenar las aspiraciones del español, perseguido por Öncü, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y el brasileño Moreira.

Sergio García Dols se quedó algo cortado en un segundo grupo, en el que también estaban David Muñoz (KTM), que tenía que cumplir con una sanción de vuelta larga que le hizo perder cinco posiciones, Iván Ortolá (KTM) y Daniel Holgado (KTM), entre otros.

Guevara no logró su objetivo inicial al pegarse a él "como una lapa", el turco Öncü y tras ellos hasta once pilotos más, con un pequeño espacio con otros siete pilotos, entre los que estaban todos los favoritos, incluido, el español Jaume Masiá (KTM), que salía vigésimo primero, o el italiano Dennis Foggia (Honda), que por momentos también lideró la carrera, aunque no tardó demasiado en recuperar la primera plaza el piloto de GasGas.

En la sexta vuelta Dennis Foggia volvió a comandar la carrera -aunque Izan Guevara fue el primero en pasar por meta en ese giro-, pero con todos sus rivales muy pendientes de su evolución, para evitar sorpresas y que pudiese conseguir unos metros de ventaja irrecuperables.

Hasta veintiún pilotos se pudieron contabilizar en el grupo de cabeza, que con el paso de las vueltas vio como más de uno probó "fuerzas" en cabeza para calibrar la respuesta de sus rivales, lo que hacía presagiar que la lucha por la victoria iba a llegar hasta la última vuelta sin un candidato claro.

Al liderato de Guevara, que llegó a caer hasta la novena posición, le sucedió el de Deniz Öncü y después el de Dennis Foggia, pero las diferencias en el grupo de cabeza eran prácticamente inexistentes y con el "tirón" de Foggia, saltó desde atrás Jaume Masiá para darle caza y evitar la victoria en solitario.

Por detrás, otro español, Iván Ortolá (KTM) se convirtió en protagonista de la carrera al remontar desde la decimoctava posición y marcar un nuevo récord absoluto del circuito (2:10.805), más rápido incluso que la "pole position" (2:10.951), que le llevó hasta el grupo de cabeza.

Nada estaba decidido a cuatro vueltas del final, aunque Dennis Foggia era quien intentaba en todo momento marcar el ritmo, con su compañero de equipo Tatsuki Suzuki como fiel escudero, aunque también esperando su oportunidad para "meter rueda" y buscar la victoria.

A algo más de dos vueltas del final Iván Ortolá se colocó líder, aunque no pudo aguantar primero al superarlo Deniz Öncü, mientras en ese grupo de cabeza se produjo el primer incidente, al llevarse por delante el japonés Ayumu Sasaki al líder del mundial en la curva trece, con un monumental disgusto de Sergio García Dols, que de esta forma se quedaba sin posibilidad de defender el liderato del campeonato.

Sasaki tuvo que ser evacuado en camilla, mientras que García Dols no pudo continuar en carrera.

No acabaron ahí los incidentes pues en la última vuelta, en la curva siete, Izan Guevara, que podía colocarse líder, tocó por detrás la moto de Iván Ortolá, que tenía que abrir su trayectoria al entrar demasiado "colado" en esa curva, y ambos se fueron por los suelos, como también poco después, aunque en solitario, David Muñoz.

Al final ganó Dennis Foggia, por delante de Jaume Masiá, que remontó de la vigésimo primera a la segunda posición, con Deniz Öncü tercero.

El brasileño Diogo Moreira, autor de la "pole position" acabó sexto, con Carlos Tatay (CFMoto) décimo, por delante de Xavier Artigas (CFMoto), con Adrián Fernández (KTM), decimoquinto, Marc García (KTM), vigésimo segundo y Ana Carrasco (KTM), vigésimo tercera. EFE

