Tres obras españolas participan con buena acogida en festival de cine cubano

La Habana, 5 ago. Tres filmes españoles se han exhibido en el XVI Festival Internacional de Cine de Gibara (noreste de Cuba), donde uno de ellos, el largometraje "Libertad", fue presentado en la jornada de inauguración.

Junto a "Libertad" se encuentra en concurso el corto de animación "Do not feed the pigeons" (No alimentes a las palomas), mientras que "Alcarrás" fue la tercera película española incluida en la muestra.

La directora y guionista de "Libertad", Clara Roquet, dijo en conversación con Efe que el público cubano ha conectado mucho con su película porque ella trata un tema que "le toca de cerca".

Este filme, que fue estrenado en la Semana de la Crítica del festival de Cannes de 2021, y ganó dos premios Goya en España, narra la relación de dos adolescentes, interpretadas por María Morera y Nicolle García, que protagonizan una amistad singular al romper con las barreras de las clases sociales.

Roquet resaltó "el gesto" de que "Libertad" fuera elegida para la apertura del festival de Gibara, donde "ha tenido muy buen recibimiento", al igual que en su exhibición en la Muestra de Cine Español en La Habana, que finalizará el próximo domingo tras la exhibición de nueve películas del país europeo.

Sobre sus nuevos proyectos, la cineasta española avanzó que está escribiendo el guion de su próximo largometraje, así como la preparación de una serie que estará en una plataforma internacional, de la que no quiso ofrecer detalles.

Emilia Fort, la productora de "Alcarrás", filme ganador del Oso de Oro de la última Berlinale, señaló que ha llegado Cuba tras un recorrido por varios festivales en los que ha suscitado mucho interés.

El largometraje dirigido por Carla Simón tiene en su centro una historia familiar ambientada en un pequeño pueblo español donde la agricultura tradicional vive su particular ocaso con la devaluación de los terrenos de cultivo y la depreciación de su trabajo.

"Trata un tema muy universal como es el sentimiento de pertenencia a un lugar", señaló la productora Fort.

El corto de animación "Do not feed the pigeons", realizado por Antonin Niclass, aspira a uno de los premios que se entregarán en Gibara, luego de participar en 50 festivales internacionales y ganar un Bafta de la academia de cine británica.

Jordi Morera, su productor, destacó la "experiencia" que ha significado poder intercambiar de "animador a animador" en Cuba y consideró que ha sido "fantástico" ver a la ciudad oriental de Gibara "volcada para el festival de cine".

En la jornada inaugural del certamen, su presidente, el actor cubano Jorge Perugorría, reconoció a los lugareños como los principales protagonistas de este certamen creado por el fallecido cineasta cubano Humberto Solás, en 2003, para reverenciar el cine realizado con bajos recursos pero rico en propuestas estéticas. EFE

rmo/jpm/rrt