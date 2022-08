Jane Fonda y Whoopi Goldberg protagonizan "Luck", el filme animado de Apple

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ago. ¿Quién decide nuestra suerte? ¿Estamos abandonados al azar? ¿Tienen sentido las supersticiones? Estas son las preguntas que trata de resolver "Luck", la gran apuesta de Apple TV+ por el cine de animación que cuenta con las voces de Jane Fonda y Whoopi Goldberg en su versión original.

La película, que se estrena este fin de semana en la plataforma del gigante tecnológico, es el primer proyecto que John Lasseter, el director de "Toy Story" (1995), produce fuera de la factoría Pixar tras su polémica salida en 2018 por las quejas sobre su comportamiento.

Por eso, a pesar de que ahora cuenta con la firma de otro estudio, Skydance, el filme no se desprende del sello de clásicos como "Monsters, Inc" y su sátira de los sueños; "Inside Out" con su análisis de la mente humana; o la reciente "Soul" y su exploración del propósito de la vida.

"Luck" imagina un mundo conocido como la "Tierra de la Suerte", un paraíso surrealista en el que una serie de criaturas mágicas fabrican la buena fortuna de los humanos, pero también sus desgracias.

Hasta allí llega Sam (Eva Noblezada), una joven huérfana que acaba de cumplir la mayoría de edad y a quien los infortunios le llevan acompañando toda su existencia pero que tras cruzare con un gato negro se embarcará en un viaje que cambiará todas su ideas.

En ese nuevo mundo, la protagonista conoce a dos personas que le ayudarán a entender qué es la suerte: una dragona animada por Jane Fonda y una responsable de seguridad con la garra de Whoopi Goldberg.

"La protagonista tiene a gente que la quiere y que la conoce pero ella no está al tanto de eso. Y no es hasta que se encuentra con ese gato que comienza a entender que la vida puede ser interesante si prestas un poco de atención", explicó Goldberg a Efe durante la presentación de la película.

De entre todos los seres que la protagonista encontrará en la "Tierra de la Suerte" brilla con luz propia Babe, una dragona que trabaja como directora de la compañía "Buena Suerte" y todos conocen como el ser ancestral más afortunado de la historia.

Tan elegante y persuasiva como la actriz que le da voz, Jane Fonda, esta ejecutiva será fundamental para que la protagonista entienda los secretos del azar y de la actitud ante la vida.

"Una de las lecciones de la película es que, cualquiera que sea tu familia de origen, a medida que avanza la vida siempre puedes crear una nueva familia con personas que sabes que realmente te quieren y pueden convertirte en una persona mejor de lo que incluso tú quieres ser", destacó la actriz.

Con una factura técnica que mima el detalle y tiene poco que envidiar a Pixar y Disney, "Luck" intenta que el espectador, adulto o infantil, se pregunte ¿qué es un día de suerte?

"Cuando llego al final del día, sigo en pie, tengo salud, un techo, comida y gente que quiero conmigo", respondió Fonda.

Para Goldberg, un día de suerte es nada más y nada menos que "poder ver todas las cosas buenas y locas de la vida, ir a dormir y luego despertar de nuevo. Eso son todos días de buena suerte".

Javier Romualdo