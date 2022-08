Duque se despide del Ejército, uno de sus mayores aliados como presidente

Fuerte de Tolemaida (Colombia), 5 ago. El presidente de Colombia, Iván Duque, participó este viernes en la celebración del aniversario 212 del Ejército, con el cual se despidió de uno de sus mayores aliados durante sus cuatro años de Gobierno, para el que tuvo palabras de agradecimiento en un pasional discurso.

Tras un ejercicio de armas combinadas del Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida, el centro de entrenamiento militar más grande de Latinoamérica, Duque, que estuvo acompañado de algunos de sus ministros, recibió un sable y uno de los nuevos uniformes en un acto simbólico de reconocimiento.

Duque, que llegó a Tolemaida cuando ya había finalizado el ejercicio e hizo esperar a los asistentes, destacó el "honor" que era estar una vez más en el "glorioso" fuerte de Tolemaida en la que fue su "última ceremonia en el Día del Ejército como comandante supremo".

"Vengo con el orgullo grande de haber cumplido, haber estado al lado de los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria", indicó para enumerar algunos de los hitos que logró su Administración en los últimos cuatro años en referencia al Ejército.

MEJORAS DEL EJÉRCITO

Duque, que dedicó gran parte de su discurso a describir los logros de su Gobierno, resaltó las mejoras sanitarias y en el sistema judicial del Ejército, entre otros.

"Procuré desde el primer día de mi Gobierno estar al lado de quienes visten el uniforme de la patria", insistió.

Para el presidente esta ha sido "una experiencia inigualable" en su vida en la que ha tenido "una presencia sin vanidades y con cercanía de patria" con las fuerzas militares "como una manera de enseñar con el ejemplo", aseveró emocionado, en una suerte de arenga a los militares para pedirles que no se dejen amedrentar.

A tan solo dos días de dejar el cargo, Duque añadió que tras cuatro años, su Gobierno ha conseguido la menor tasa de homicidios y secuestros desde que se tienen registros, además de haber capturado al mayor número de cabecillas de grupos armados ilegales.

También se alegró de "poder decir con orgullo que la Segunda Narcotalia (en referencia a la disidencia de las FARC llamada Segunda Marquetalia) ha dejado de existir", y que durante su Administración se redujo la tala de árboles en "un 30 %, siendo el Gobierno de mayor reducción en la tasa de deforestación", a pesar de que las últimas cifras publicadas del año 2021 apuntan lo contrario.

"No teníamos dobles discursos, nuestra dirección fue clara desde el primer minuto: vencer al enemigo allá donde se encuentre, enfrentarlo y proteger a Colombia (...) Me entregué con el alma para servir a Colombia, he estado dispuesto a dejar mi vida si es necesario para proteger a esta patria", dijo en su discurso en el que hizo veladas referencias al presidente electo, Gustavo Petro.

DEMOSTRACIÓN MILITAR

El Ejército de Colombia llevó a cabo una muestra de competencias y capacidades de la institución en un "gran evento que resalta la capacidad de hombres y mujeres que a través de los tiempos y hoy trabajan por la patria", indicó su comandante, el mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda.

Naves no tripuladas, vehículos barreminas operados de manera remota, aviones nobuk con cargas aéreas, desfile de vehículos blindados, helicópteros Black Hawk, paracaidistas, simulacros de ataques, desfiles de soldados, entre otros fueron parte de la muestra que se desplegó hoy en Tolemaida.

Durante el despliegue táctico y militar también se estrenó el nuevo uniforme, que se renueva después de 15 años como parte de la modernización de la institución y del que Duque recibió emocionado un ejemplar.