Duplantis vuela sobre los 6,10, su salto número 50 sobre los 6 metros

Redacción deportes, 6 ago. El sueco Armand Duplantis, campeón mundial y olímpico y plusmarquista mundial de pértiga, logró este sábado en Chorzow (Polonia) su saltos números 49 y 50 por encima de los seis metros (6,00 y 6,10), aunque renunció a atacar su reciente récord del mundo (6,21) sobre la pista mojada de la reunión de Silesia, perteneciente a la Diamond League.

Doce días después de batir su récord del mundo con un salto de 6,21 que le dio el título mundial en el Hayward Field de Eugene (Oregón, EEUU), Duplantis regaló a los aficionados dos nuevos saltos por encima de los seis metros, pero no quiso arriesgar más en unas condiciones difíciles para la pértiga.

El concurso abrió el programa del mitin a las 13.30 en el Slaski Stadium de Chorzow. Duplantis esperó a que el listón estuviera en 5,63 para estrenarse. Luego renunció a los 5,73, saltó a la primera 5,83 y ya se quedó solo en competición.

Su predecesor como plusmarquista mundial, el francés Renaud Lavillenie, no fue capaz de hacer un solo salto válido (tres nulos en 5,63); el estadounidense Chris Nielsen, subcampeón olímpico y mundial, se quedó en 5,53; el polaco Piotr Lisek, subcampeón mundial en 2017, no pasó de los 5,63; y tanto el noruego Sondre Guttorsem como el filipino Ernest Obiena -bronce mundial- no pasaron de los 5,73.

Como acostumbra, Duplantis hizo unos saltos de transición: 6 metros a la primera, récord de la reunión (superando los 5,91 de Lavillenie), y después 6,10, altura que le exigió los tres intentos. Era su salto número 50 por encima de los seis metros. Con solo 22 años, ya tiene cuatro más que el ucraniano Sergey Bubka.

La pista mojada le aconsejó prudencia. El lunes volverá a competir, en Hungría, en el Memorial Istvan Gyulai.

La reunión de Chorzow, en la que participan 12 campeones mundiales recientes, es la primera de la Diamond League que se disputa en Polonia.