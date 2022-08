ACTUALIZA 1-Guadalajara extiende racha sin ganar en torneo mexicano

(Actualiza con citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ago (Reuters) - Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, extendió el viernes su racha sin ganar en el torneo Apertura tras perder 2-1 en su visita a Mazatlán.

Las "Chivas" de Guadalajara no conocen el triunfo en el torneo donde se ubican en el decimosexto y antepenúltimo lugar general con cinco puntos después de cinco empates y dos derrotas.

"Todo lo que pueda decir puede parecer una excusa, hemos tenido un mal torneo, estoy dolido y triste por no conseguir el objetivo en este compromiso, no podemos escondernos, el problema lo tenemos y no me voy a esconder", dijo el director técnico de Guadalajara, Ricardo Cadena.

"En la parte anímica tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con los muchachos, hay mucha frustración. Necesitamos ganar el próximo partido", agregó.

En el partido correspondiente a la séptima jornada, Mazatlán anotó el primer gol a los 69 minutos con un remate de cabeza de Alfonso Sánchez tras centro enviado por el panameño Yoel Barcenas desde el sector izquierdo.

Guadalajara empató a los 78 minutos por conducto de Ángel Zaldívar quien definió después de que el portero uruguayo Nicolás Vikonis le rechazó un tiro penal.

Mazatlán metió el gol del triunfo a los 87 minutos cuando Oswaldo Alanís definió con un disparo desde fuera del área que fue desviado por un defensor, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Miguel Jiménez.

Las "Chivas" de Guadalajara terminaron el partido con un hombre menos por la expulsión de Fernando González, quien vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión a los 62 minutos tras dar un pisotón a Brian Rubio.

El sábado, Monterrey jugará ante León y Cruz Azul visitará a Santos Laguna.

La jornada se completará el domingo con los partidos entre Toluca-Tijuana, Atlético de San Luis-Necaxa, Pachuca-Tigres UANL y América-Bravos de Ciudad Juárez.

El jueves, el campeón Atlas remontó un gol en contra y venció 3-1 a Querétaro.

El encuentro entre Puebla y Pumas UNAM se jugará el 23 de septiembre debido a que el club de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en España donde el domingo enfrentará a Barcelona por el trofeo Joan Gamper. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)