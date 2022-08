Quartararo resta importancia a la "vuelta larga" y espera "mejorar el ritmo"

Silverstone (Gran Bretaña), 5 ago. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), consiguió este viernes el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone, en donde tendrá que cumplir con una "vuelta larga" de penalización, si bien reconoció que tiene que intentar "hacer el mejor ritmo posible e intentar mejorar un poco".

"Yo creo que al final perderemos tiempo, pero no sólo será eso, también es el hecho de salir de la 'long lap' en una trayectoria en la que los pilotos no te ven, pero que tú tampoco puedes hacer mucho, porque ya estás en la pista y no vas a parar, así que esperemos que no lo pongan muy, muy temprano, pero eso es algo que veremos después", explica Quartararo.

"Creo que ha sido un día bastante bueno y que mañana será un día importante, sobre todo para intentar mejorar un poco más", resumió el líder del mundial.

En cuanto a la posibilidad del trabajo en equipo por parte de Aprilia, Fabio Quartararo dijo que no le preocupa ya que tiene "una idea clara". "No me fijo sólo en Aleix, hay más gente; no me focalizo en Aleix ni en otro piloto, me focalizo en mí mismo, en intentar ir lo más rápido posible en cada vuelta y hacer el mejor ritmo, y en carrera ya veremos lo que pasa", precisó. EFE

JLL/sab