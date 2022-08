Papandréu anuncia oficialmente su retirada de presidencia de IS

Atenas, 5 ago. El ex primer ministro griego Yorgos Papandréu ha anunciado oficialmente que no volverá a presentarse a la presidencia de la Internacional Socialista (IS), cargo que dirige desde 2006.

Según un comunicado de su oficina, Papandréu anunció su decisión en el último Consejo de la IS llevado a cabo en Ginebra a principios de julio, donde se abrió el proceso de presentación de candidaturas para los cargos de presidente y secretario General.

Con esta decisión el exdirigente socialista griego atiende a los estatutos de la IS reformados en el congreso de Sudáfrica en 2012, según los que el presidente solo puede ejercer dos mandatos de cuatro años cada uno.

"Papandréu está trabajando con miembros del presidium en el marco con el que conducir a la Internacional Socialista hacia un futuro caracterizado por grandes desafíos a todos los niveles y que hace que los principios y valores socialistas sean más necesarios que nunca", señala el comunicado de su oficina.

El próximo congreso de la Internacional Socialista se celebrará en Madrid entre el 24 y el 27 de noviembre de este año.

Papandréu, de 70 años, fue primer ministro griego desde 2009 hasta 2011, cuando dejó el cargo tras solicitar el primer rescate económico del país, y fue desde 2004 hasta 2012 líder del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) fundado por su padre, Andreas Papandréu.

En 2015 abandonó Pasok por desavenencias internas y fundó su propio partido, el Movimiento de Socialistas Democráticos (Kinima), con el que no logra representación parlamentaria y que acabaría integrándose de nuevo en la nueva alianza socialdemócrata Movimiento por el Cambio-Pasok. EFE

ih/alf