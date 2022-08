Operadores ven probabilidad alza tasa Fed antes de próxima junta

(Bloomberg) -- En reacción a datos de empleo de julio más fuertes de lo anticipado, operadores de futuros de tasas de interés reconocieron cierto riesgo de que las autoridades de política monetaria de la Reserva Federal puedan subir las tasas nuevamente antes de su próxima reunión de política monetaria de septiembre.

El precio de los futuros de agosto sobre la tasa de fondos federales cayó hasta 97,64, lo que corresponde a una tasa de 2,36%, tres puntos básicos por encima de la tasa efectiva actual, que se ubica en el rango de 2,25%-2,5% establecido por el banco central de Estados Unidos en su reunión del 27 de julio.

Posteriormente, la tasa implícita se estabilizó en torno al 2,345%, descontando una probabilidad mínima de un movimiento entre reuniones. Sin embargo, la brecha inusualmente larga entre las reuniones de julio y septiembre crea un riesgo adicional.

Los contratos de fondos federales de agosto de 2022 vencen el 31 de agosto, exponiéndolos no solo al índice de precios al consumidor de la próxima semana, sino también al simposio económico anual de Jackson Hole de la Fed que se realiza entre el 25 y 27 de agosto. Históricamente, el evento se ha utilizado para revelar desarrollos significativos de la política monetaria.

La última vez que la Fed subió las tasas entre reuniones fue en abril de 1994. Los recortes entre reuniones han sido más frecuentes, y la última vez que ocurrió fue recientemente, en marzo de 2020.

