La actriz puertorriqueña Ivonne Coll estrena a sus 75 años un filme y espectáculo

San Juan, 5 ago. La actriz puertorriqueña Ivonne Coll continúa activa a sus 75 años y demostrando su talento en el teatro y en la televisión, con su participación en una nueva película en inglés que estrena el próximo sábado, según reveló a Efe.

Coll, que debutó en el cine en la legendaria película "El Padrino II" (1974) interpretando a Yolanda, ofrecerá también este viernes un nuevo espectáculo de cabaré, "Una mujer llamada... Ivonne Coll", en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan).

En el filme "Love in the Limelight", que se estrenará en The Hallmark Channel, la actriz interpreta a una "abuela moderna" que tiene una cuenta de TikTok y descarga videos bailando.

"En mi cuenta tengo como 60.000 seguidores. Es una abuela más sofisticada de lo que he hecho en mi carrera. No la verás ni cocinando", detalló a Efe la actriz sobre su papel en dicha película, protagonizada por el matrimonio de Carlos Peña y Alexa Vega.

Coll, conocida por su papel de Alba Villanueva en la serie televisiva "Jane The Virgin" y por el que fue nominada a un Globo de Oro, admitió que no es una fiel seguidora de las redes sociales, por lo que tuvo que ser adiestrada a usar TikTok, así como a bailar.

"Sabía más o menos, pero no estoy en contacto con eso. Así que allí me enseñaron más o menos lo que se hacía, ella hace unos bailes y se comunica con sus seguidores. No soy de esta generación, pero lo descubrí en la película", destacó.

No obstante, la actriz sí tiene cuentas en Instagram y Twitter, pero no en Facebook, pues según dijo, su perfil fue pirateado.

La trama de la película está inspirada en la verídica historia de amor de Willie Aames y su esposa, Winnie Hung, y el libreto fue escrito entre Aames, Hung y Rich Tabach.

La historia del filme se basa en la adolescente Summer -interpretada por Alexa Vega-, una fiel seguidora de un grupo juvenil musical de nombre Mendez Boyz y su cantante principal, Nick, interpretado por Peña.

Summer, interesada en conocer a Nick, le escribe una carta y él le responde con una llamada telefónica, desarrollando una relación de amistad entre ellos que acaba siendo amorosa.

Sin embargo, Summer rompe la relación, y en ese momento es cuando su abuela -interpretada por Coll- descarga un video en TikTok motivándola a que siga su corazón.

En cuanto a su espectáculo de este viernes en San Juan, la actriz recordó que protagonizó un show similar en la década de los 70 en la isla que presentó en el antiguo teatro Ocho Puertas, en el Viejo San Juan.

"No es un regreso, pero haré esto una sola vez, y se va a grabar para que la gente pueda volver ver el show en internet", dijo.

Además, Coll actuará entre septiembre y octubre en la famosa pieza teatral "Driving Miss Daisy", en el Teatro Espinosa en Santurce, junto a sus colegas y compatriotas Willie Denton y Jimmy Navarro.

Sobre el teatro, la actriz reflexionó que este arte "es el único medio donde el actor tiene control y está conectado al público".

"Es además, el medio más puro, donde la intención del autor y personaje se desprende, y donde la gente se ve dentro de la obra", subrayó.