Gas europeo anota otro avance semanal por riesgo suministro ruso

(Bloomberg) -- El gas natural europeo registró un tercer avance semanal ya que las persistentes preocupaciones sobre el suministro ruso aumentan el riesgo de escasez.

Los futuros de referencia cayeron el viernes, pero aun así registraron un avance semanal de 2,8%. Los precios subieron después de que Moscú redujera la semana pasada los suministros a través del gasoducto Nord Stream a solo el 20% de su capacidad, citando problemas con el equipo. Conocedores del Kremlin han dicho en privado que los recortes son para presionar a la Unión Europea por las sanciones a Rusia, mientras que Berlín ha dicho repetidamente que no ve razones técnicas para los flujos reducidos.

Los recortes repercuten en toda Europa, reduciendo la producción industrial, elevando la inflación al nivel más alto en décadas y amenazando con llevar a las principales economías hacia una recesión. La UE acumula a grandes pasos gas para el invierno, reduciendo el consumo de combustible y aumentando las importaciones de gas natural licuado. El bloque ha llenado alrededor del 71% de sus sitios de almacenamiento, en línea con el promedio de cinco años, lo que ha ayudado a evitar que los precios suban aún más.

Por ahora, los suministros de GNL “han sido excepcionalmente altos” y las reservas de gas en el noroeste de Europa alcanzarían el 90% para fines de octubre, dijeron analistas de Goldman Sachs Group Inc. en una nota. “Pero anticipamos que la competencia asiática por los cargamentos reducirá los volúmenes en el otoño”.

La competencia internacional por el combustible ha aumentado desde que la invasión de Rusia a Ucrania alteró los flujos comerciales mundiales, lo que elevó los costos del GNL y el carbón spot a niveles récord este año.

