Francia forma una unidad de crisis para enfrentar su peor sequía

(Bloomberg) -- El Gobierno francés activó una unidad de crisis para hacer frente a la peor sequía registrada y advirtió que las condiciones podrían empeorar.

El grupo de trabajo interministerial coordinará el suministro de agua a las áreas más afectadas y hará un seguimiento del impacto de la sequía en la producción de energía y la agricultura, dijo la oficina de la primera ministra, Élisabeth Borne, el viernes. La oficina de Borne también instó a las personas a conservar el agua y dijo que se seguirán imponiendo restricciones donde sea necesario para priorizar las necesidades de salud, seguridad y suministro de agua potable.

La situación, que surge tras una primavera caliente y seca, ha llevado al Gobierno a imponer restricciones de agua en 93 de las 96 regiones administrativas conocidas como departamentos. Más de 100 pueblos están sin agua potable, dijo el viernes un ministro del Gobierno. Las medidas de ahorro de agua incluyen la prohibición del riego de las tierras de cultivo.

“Esta sequía es la peor que se haya registrado en nuestro país”, dijo la oficina de Borne en un comunicado. “La falta de lluvias se ve agravada por la acumulación de sucesivas olas de calor que refuerzan la evaporación y las necesidades hídricas”.

Francia está llevando agua en camiones a los pueblos donde se agotó el abastecimiento, dijo el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu, el viernes durante una visita a una granja de lavanda en Provenza, según Agence France-Presse.

La cosecha de maíz de Francia probablemente caerá un 19% este año debido al clima cálido y seco, dijo el Ministerio de Agricultura el viernes.

La crisis es “una tragedia para nuestros agricultores, nuestros ecosistemas y para la biodiversidad”, según el comunicado de la primera ministra. Los pronósticos meteorológicos sugieren que la sequía podría durar otras dos semanas y volverse “aún más preocupante”, dijo la oficina de Borne. El país acaba de tener su julio más seco en décadas.

