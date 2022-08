Empleados públicos marcharon por "salarios justos" en Venezuela

Al grito de "¡salarios justos!" cientos de maestros, profesores universitarios, trabajadores hospitalarios y jubilados de la administración pública marcharon este jueves en Caracas para exigir la revisión de las tablas salariales y el pago de beneficios pendientes.

Caracas, 4 Ago 2022 (AFP) - Al grito de ¡salarios justos! cientos de maestros, profesores universitarios, trabajadores hospitalarios y jubilados de la administración pública marcharon este jueves en Caracas para exigir la revisión de las tablas salariales y el pago de beneficios pendientes.Entre la multitud, que marchó hacia varias sedes administrativas ubicadas en el centro de la capital de Venezuela, Odalis Velásquez gritaba consignas junto a sus compañeros para reclamar un "salario digno" y su "reconstrucción", pues los sueldos se han visto pulverizados por años de inflación."Tengo que salir a vender café, vendo comida, vendo helados, no es fácil la situación de los docentes", contó a la AFP Odalis, con más de 15 años de servicio, al denunciar que los empleados públicos han sido despojados de sus "primas por antigüedad".La protesta, que estuvo custodiaba en varios tramos por agentes de seguridad, transcurrió sin altercados.Si bien este año los salarios de los trabajadores públicos fueron reajustados, el monto, que puede oscilar entre los 50 y 100 dólares según el tiempo de servicio, sigue siendo insuficiente para cubrir una canasta básica estimada en casi 500 dólares.Con la garganta ya irritada de clamar consignas, la maestra Yuli Gutiérrez, de 33 años, dice que salió a protestar con la esperanza de que la situación del personal que trabaja para las instituciones del gobierno sea revisada."He hecho de todo para poder sobrevivir, ya que el sueldo que devenga un docente en nuestro país, no alcanza para nada", remarcó.Para muchos es imposible costearse ropa y calzado, y como prueba de ello José Cadiz, un enfermero de 46 años, caminó descalzo mientras mostraba sus zapatos rotos."Pongan las fotos de mis zapatos y compárenlos con los zapatos de (Nicolás) Maduro para que vean quién está mejor vestido", expresó el trabajador con más de 20 años en el sector salud.Jubilada luego de 36 años como enfermera en hospitales públicos, Emida Carmona, de 78, marchó con una cacerola vacía."Estoy buscando que me paguen para llenar esta olla vacía, prometieron que nos iban a pagar las vacaciones y el bono recreacional y ¿dónde está?, yo le pregunto a mi presidente si él tiene que hacer lo mismo para poder sustentar su familia"", señaló.El salario mínimo en Venezuela aumentó 1.700% en marzo a 126 bolívares, equivalente a 22 dólares a la tasa oficial del día.mbj/jt/yow