Aleix Espargaró, a pesar de ser quinto, dice ser "competitivo"

Silverstone (Gran Bretaña), 5 ago. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), a pesar de concluir en la quinta posición la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone dijo estar contento y de haber tenido "muy buenas sensaciones, sobre todo con el neumático de carrera", con el que han "sido muy competitivos".

"Con el neumático blando no he sido muy brillante, pero ya habrá tiempo mañana. Parece que hay mucha igualdad y eso es bueno y nos favorece a nosotros, a Aprilia, con ganas de lograr más", asegura.

"Hay que analizar todo bien, pero parece que las dos Aprilia están funcionando bien, que Maverick ha evolucionado y que estamos trabajando muy bien los dos juntos y Maverick está súper humilde, muy por la labor de ayudarme, de tirar, de sumar, para un objetivo que es mi objetivo, pero en este barco está toda Aprilia, Maverick y yo", recalca el líder del equipo de Noale, segundo en la clasificación del mundial.

"Es muy pronto aún para pensar en ayudas en carrera, pero si me ayuda el viernes y el sábado ya me están ayudando mucho para la carrera y después de rodar con él he puesto una tercera más corta, para tener más aceleración, es lo que he visto detrás de él. Ves los puntos de frenada y hay un par de curvas rápidas en los que Maverick es más rápido que yo. Ves la velocidad, el rebufo y dónde puedes frenar. Ayuda mucho. Tener un piloto que tire así de ti, como ha hecho Maverick hoy, yendo parecidos, ayuda mucho", explica Espargaró.

"En carrera veremos pues siempre nos hemos respetado y esa es la regla número uno y a partir de aquí, ver hasta dónde me puede ayudar, pero seguro que me va a ayudar más de lo que la segunda Yamaha está ayudando a la primera. Eso está claro", insiste Aleix Espargaró sobre el trabajo en equipo. EFE

JLL/sab